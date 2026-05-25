Üzüm cildin güneş hasarına karşı savunmasını güçlendirebilir

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ACS Nutrition Science'ta yayımlanan araştırmaya göre düzenli üzüm tüketimi cildin güneş kaynaklı hasara karşı gen faaliyetini değiştirerek doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir.

İki hafta boyunca günde üç porsiyon üzüm tüketen gönüllülerin cildinde keratinizasyon ve kornifikasyon süreçlerinde artış gözlemlendi.

Üzüm tüketen katılımcılarda UV ışınına maruz kalma sonrası oksidatif stres belirteci malondialdehit seviyeleri daha düşük çıktı.

Her katılımcının başlangıçta farklı gen aktivitesi profili bulunmasına rağmen üzüm tüketimi tüm katılımcılarda gen ifadesini etkiledi.

Western New England Üniversitesi'nden John Pezzuto, üzümün etkisinin cilt dışında karaciğer, kas, böbrek ve beyin gibi dokularda da görülebileceğini belirtti.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli üzüm tüketimi cildin güneş kaynaklı hasara karşı doğal savunma mekanizmalarını harekete geçirebilir. Daha önceki klinik bulgular bu etkinin bazı kişilerde UV direncini artırdığını göstermişti. Yeni çalışma ise üzümün, ciltteki gen faaliyetini tüm katılımcılarda bir şekilde değiştirdiğine işaret ediyor. ACS Nutrition Science'ta yayımlanan araştırmada gönüllüler iki hafta boyunca her gün üç porsiyon bütün üzüme eşdeğer miktarda üzüm tüketti. Bilim insanları, bu sürenin öncesinde ve sonrasında katılımcıların cildindeki gen ifadesini inceledi. Ölçümler, düşük doz UV ışınına maruz kalınan ve kalınmayan koşullarda ayrı ayrı yapıldı.

Üzüm tüketiminin ciltte güneş hasarına karşı koruyucu etki yaratabileceği düşünülüyor. (Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)) HER KATILIMCININ BAŞLANGIÇTA KENDİNE ÖZGÜ BİR GEN AKTİVİTESİ DESENİ VARDI Araştırmacılar, her katılımcının cildinde çalışmanın başında farklı bir gen aktivitesi profili bulunduğunu belirledi. Üzüm tüketiminin ardından bu desenlerde değişim görüldü. Benzer şekilde, UV maruziyeti de gen aktivitesini etkiledi. En dikkat çekici noktalardan biri ise üzüm tüketimi ile UV maruziyeti birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıktı. Kişiden kişiye değişen sonuçlara rağmen, bilim insanları üzüm tüketiminin tüm katılımcılarda gen ifadesini etkilediğini bildirdi. CİLDİN KORUYUCU BARİYERİNDE GÜÇLENME İŞARETİ Elde edilen geniş genetik veri setini inceleyen ekip, keratinizasyon ve kornifikasyon süreçlerinde artışa işaret eden bulgulara ulaştı. Bu iki süreç, cildin dış koruyucu tabakasının oluşmasında önemli rol oynuyor. Bulgular, cildin çevresel strese karşı daha dayanıklı hale gelebileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar ayrıca cildi düşük doz UV ışınına maruz bıraktıktan sonra oksidatif stresle ilişkilendirilen malondialdehit seviyelerini de ölçtü. Üzüm tüketen katılımcılarda bu belirtecin daha düşük çıkması, UV sonrası oksidatif stresin azalmış olabileceğini gösterdi.