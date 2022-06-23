Uzmanlar yaz aylarının gelmesi ile birlikte uyardı! Cilt kanseri sıcak sever

Ozon tabakasının incelmesi ve güneşin zararlı ışınlarının cilde daha fazla gelmesi uzun vadede cilt kanserine yol açıyor. Uzmanlar, güneşli havalarda yapılması gerekenler ve güneşin etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, "Özellikle aile geçmişinde cilt kanseri bulunan kişilerin, mutlaka güneş kremi kullanması gerekiyor. Yaz aylarında tüketilen su miktarı da çok önemlidir, ortalama 50-60 kg olan bir kişi günde 2-2.5 litre sıvı tüketmeli ve sağlıklı besinler almalıdır" diyor.

YAŞA UYGUN KREM

Özyılmaz, dışarı çıkarken geniş siperli şapka ve yaza uygun seçilmiş kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şunları söylüyor: Çantanızda mutlaka bir güneş kremi bulundurmalısınız, güneş kremi seçimi, yaşa ve cilt tipine uygun olarak seçilmeli, yüze ve vücudun diğer bölgelerine sürülecek olan güneş kremleri farklı olmalıdır. Kremler etkisini 20 dakika sonra gösterir. Bu yüzden dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürmelisiniz. Ortalama 4 saatte bir de yenilenmesi gerekmektedir.

ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA

Güneş koruyucuları, cilt üzerinde bulunan FPF değerleri UVB ışınlarının koruyuculuğunu ifade eder. UVA ışınları yeryüzüne ulaşan ve daha çok bronzlaşmadan sorumlu ışınlar olması sebebiyle, güneş alerjisi olanlarda UVA etken olduğu için güneş koruyucu tercihinde özellikle dikkate alınmalıdır.

Kimyasal ürünler, temizleyiciler, deterjanlar, paketli gıdalar alerjiye neden olur. Çocuklarda görülme oranı daha fazladır. Çocuklardaki atopik dermatitin büyüdükçe geçebilir.