Tetik parmak 45 yaşı bekler

Tetik parmak hastalığı, parmakların bükülme hareketi esnasında kitlenmesi olarak tanımlanıyor. 45 yaşından sonra artan hastalık, daha çok kadınlarda görülüyor. Dr. Kadir Uzel, "Diyabet, artrit ve gut hastalığı bulunanlar, müzisyenler risk altındadır. Sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdir" diyor.

EGZERSİZ KURTARICI

Hastalığın ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebildiğine söyleyen Uzel, "Parmakları zorlayıcı hareketlerden uzak durulması, anti-inflamatuar ilaçların verilmesi, parmak egzersizleri kurtarıcıdır" diye konuşuyor.