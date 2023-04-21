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    Uzmanlar yaşlılıkta görülen kas kaybına dikkat çekiyor!

    Yaşlılıkta kas erimesi de sık görülüyor. Uzmanlar fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Kaslarınızı da koruyun!

    İlerleyen yaş hem kemik hem de kas sağlığını olumsuz etkiliyor. Acil Tıp Uzmanı Dr. Sevilay Karaduman, yaşlılarda görülen kas kaybına dikkat çekiyor.

    EGZERSİZ YAPILMALI
    Yaşla birlikte kemik erimesinin (osteoporoz) yanı sıra kas kitlesi ve işlev kaybının da (sarkopeni) ortaya çıktığını belirten Karaduman, "Kaslar yalnızca hareket yeteneği sağlayıp kemiklere destek olmuyor, metabolik hastalıklardan da koruyor. Sarkopeniyi yaşlanmanın bir sonucu olarak görmeyin, önlenebilir" bilgisini veriyor. "Fiziksel aktivite, doğru beslenme alışkanlığı ve takviye ürünlerle kas içindeki mitokondriyi artırarak kas dokusunun daha verimli ve güçlü çalışması sağlanabilir. Yaşlandıkça vücudun enerji fabrikası olan mitokondrilerin hem sayısı hem de işlevi azalıyor.Dolayısı ile mitokondri, yaşlanma sürecindeki tüm hastalıklarla direk ilişkilidir ve bu süreçte desteklenmesi şarttır" diyor. Düzgün çalıştığında kasların Tip-2 diyabet, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve diğer metabolik hastalıklardan koruduğunu sözlerine ekliyor.

    ISIRGANLA IŞILDASIN SAÇLAR
    Herkes güçlü saçlara sahip olmanın hayalini kuruyor. Uzmanlar, evde hazırlanacak doğal saç maskesini şöyle açıklıyor:

    Malzemeler: 4 sap kurutulmuş ısırgan otu, 2 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı, 2 tatlı kaşığı argan yağı, 1 tutam lavanta

    Yapılışı: Isırgan otu ve lavantayı 15 dakika kaynadıktan sonra içine diğer malzemeleri atın. Hepsini karıştırdıktan sonra bir fısfıslı şişeye koyup saçınız da kuru yer kalmayana kadar sıkın. Sonrasında 20 dakika boyunca saçta bekletin. Bütün bu işlemlerden sonra saçınızı sadece ılık su ile durulayın. Bu saç çıkması için doğal kürleri hafta da 2 kez yapmanız saç dökülmenize engel olacak ve saç çıkmasını sağlayacaktır. Bu kürün en önemli özelliği lavanta ve ısırgan otunun saç diplerini yenilemesidir.

    ÇOK TATLI
    Victoria's Secret podyumunda popülerliği kazanan Kendall Jenner, kusursuz fiziğini spor yapmaya borçlu olduğunu açıkladı. Beslenme sırlarını da anlattı. "Güne avokado ve yumurtayla başlıyorum. Öğlen kızarmış tavuk ve pilav yiyorum. Akşamları ise tercihim tavuk, tatlı patatesler, yumurta beyazı ve avokado" açıklamasını yaptı.



        TARHANALI MUTLULUK
        Sağlıklı bir sindirim sistemi, tüm vücudu etkiliyor. Dyt. Tuba Örnek, bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çoğaltılması için probiyotik ve fermente içeren besinlere sofrada yer açılmasını öneriyor. "Kuru baklagiller, pırasa, karnabahar, sarımsak, soğan, yeşil sebzeler, muz, avokado gibi meyveler, turşu, boza, sirke ve tarhana tüketilmelidir. Özellikle karnabahar yemeği 'mide dostu' olarak bilinir Karnabahar mide asitlerini dengeler" bilgisini veriyor.



        KUŞBURNU SAĞLIK DOLU
        C vitamini deposu kuşburnu, bolca antioksidan içeriyor. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele ediyor. Tansiyonu dengeliyor. Kan şekerini dengeliyor.



        CEVİZ GÜÇ VERİR
        Omega-3 deposu ceviz, vücuda güç veriyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Prostat, meme ve bağırsak kanseriyle mücadele ediyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.



            ŞİFA DEPOSU AYRAN
            Vücuda ferahlık veren ayran, hazımsızlığı bitirir. Şişkinliği alır. Bağırsakları mikroplardan temizler. İçerdiği kalsiyum ile kemiklerin güçlenmesini sağlar.

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            Haberler Sağlık Uzmanlar yaşlılıkta görülen kas kaybına dikkat çekiyor!
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