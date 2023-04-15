Uzmanlar uyarıyor! Geçmeyen ağrı ve öksürüğünüz varsa doktora başvurun

Kanser, en sık ölüme yol açan hastalıklar arasında bulunuyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Bozkurt, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor. Kanserin bazı erken belirtilerini açıklıyor:

İstemsiz kilo kaybı: Kanser hücreleri, kontrolsüz çoğalır. Metabolizmayı kendi lehine yönetir ve iştah kaybı kaybına yol açar. Bu da kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik yapar.

Geçmeyen ağrı: İstirahat halinde geçmeyen ağrı, ağrılı bir meme kitlesi ihmal edilmemelidir.

Anormal kanamalar: İdrarda kanama, menopoz sonrası kanama, karın alt bölgesi organlarına yönelik kanserin erken sinyalleri arasındadır.



Tuvalet alışkanlığında değişiklik: Ani kabızlık ve ishal bağırsak kanserinden kaynaklanır. Bu durumda doktora başvurmak gerekir.

Sırta vuran öksürük: Öksürük kimi zaman viral enfeksiyonlar ile mevsimsel alerjilerinden kaynaklanır. Ancak bazen akciğer kanserinin en önemli belirtisidir.



Benlerdeki değişimler: Açık tenli kişilerin, benlerini ara ara fotoğraflayarak, şekil değişikliği açısından izlemeleri gerekir. Ben renk ve şekil değiştiriyorsa, kaşıntılı bir durum geliştirmişse doktora başvurulması gerekir.



Yutma güçlüğü ve ağrı: Yiyecekleri normalden sıcak tüketmenlerde yemeğin takılması ile yutma güçlüğü şeklindeki yakınmalar, yemek borusu kanserinin belirtisidir.

İştah kaybı: Kanserin erken belirtisidir. Uzamış iştah kaybı tüm kanserler için bir uyarı olabilir.



Sık sık hasta olmak: Kanser hastalığı bağışıklık sistemini zayıflatarak kolay hasta olmaya yol açar. Ayrıca yine aynı nedenle iyileşmeyi de güçleştirir. Bu durum lösemi ve lenfoma gibi kan ve lenf sistemi kanserlerinde öne çıkar.

Ciltte iyileşmeyen yaralar: Mesleği gereği veya bronzlaşmak uğruna güneş altında uzun saatler kalan kişilerin dudaklarında, saçlı derileri ile yüz cildinde çıkan ve iyileşmeyen yarayı cilt kanseri belirtisi olabilir.