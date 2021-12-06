Uzmanlar uyarıyor! Adet dönemi azalması erken menopoza haber veriyor

Menopoz dönemi, genellikle 45-55 yaş arasında yaşanıyor. Ancak erken menopoz 45 yaşından önce ve erken yumurtalık yetmezliği de 40 yaşından önce meydana geliyor. Erken menopoz, bilinenin aksine çoğumuzun tahmin ettiğinden daha sık görülüyor. Dr. Mehmet Ceyhan, 100 kadından birinin 40 yaşından önce, 1000 kadından birinin 30 yaşından önce, hatta 10 bin kadından biri ise 20 yaşından önce menopoza girdiğini söylüyor. Erken menopozun belirtilerini anlatıyor: Hamilelik gibi başka bir neden olmaksızın en önemli belirtisi, adet dönemlerinin seyrekleşmesi, adet miktarının azalması veya tamamen durmasıdır. Diğer belirtiler arasında sıcak basması, gece terlemesi, uyku güçlüğü, düşük ruh hali, cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk ile hafıza ve konsantrasyon sorunları yer alır.