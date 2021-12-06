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    Uzmanlar uyarıyor! Adet dönemi azalması erken menopoza haber veriyor

    Menopoz dönemi genellikle 45-55 yaşları arasında yaşanıyorken, erken menepoz dönemi 45 yaşından önce ve erken yumurtalık yetmezliği de 40 yaşından önce gelilyor. Dr. Mehmet Ceyhan adet dönemi azalması erken menopoza habercisi olduğu konusunda uyarıyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık tarihli sağlık tavsiyleri...

    Erken menopoz adette gizli

    Menopoz dönemi, genellikle 45-55 yaş arasında yaşanıyor. Ancak erken menopoz 45 yaşından önce ve erken yumurtalık yetmezliği de 40 yaşından önce meydana geliyor. Erken menopoz, bilinenin aksine çoğumuzun tahmin ettiğinden daha sık görülüyor. Dr. Mehmet Ceyhan, 100 kadından birinin 40 yaşından önce, 1000 kadından birinin 30 yaşından önce, hatta 10 bin kadından biri ise 20 yaşından önce menopoza girdiğini söylüyor. Erken menopozun belirtilerini anlatıyor: Hamilelik gibi başka bir neden olmaksızın en önemli belirtisi, adet dönemlerinin seyrekleşmesi, adet miktarının azalması veya tamamen durmasıdır. Diğer belirtiler arasında sıcak basması, gece terlemesi, uyku güçlüğü, düşük ruh hali, cinsel istekte azalma, vajinal kuruluk ile hafıza ve konsantrasyon sorunları yer alır.



    SUSUZLUK HAFIZAYI SİLİYOR!
    İnsan yaşamında hayati önem taşıyan su, hastalıklarla mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, suyun vücuda olan faydalarını şöyle özetliyor:

    BAĞIRSAK DOSTU
    Su, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.

    VÜCUDU TEMİZLER
    Günde 2 litre su içmek, vücudu toksinlerden temizler. Böbrek taşlarının atılmasını kolaylaştırır.

    KALBİ GÜÇLENDİRİR
    Günde 2 litre su içmek kalp krizi riskini yüzde 41 azaltır. Beynimizin yüzde 85'i sudan oluşur. Susuzluk halinde hafıza sorunları ve konsantrasyon zorlukları görülür.



    YÜKSEK TANSİYON BÖBREKLERE YÜK
    Yanlış beslenme alışkanlıkları, önce kronik hastalıklara ardından da organ kayıplarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada organ nakli bekleyen sayısının her yıl yüzde 15 arttığını söylüyor. "Kötü beslenmenin yol açtığı karaciğerin yağlanmasıyla ortaya çıkan siroz sonucu organ nakline ihtiyaç arttı. Böbrek nakli ihtiyacının temel nedenlerine bakıldığında diyabet ve hipertansiyon olduğunu görüyoruz" diye konuşuyor.



        MARGARİN KEMİKLERİ ERİTİR
        Yaşam süresinin uzaması hastalıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra görülen kemik erimesi hastalığı kadınları tehdit ediyor. Dr. Yılmaz Sarıoğlu, kemik erimesinin her geçen gün ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini vurguluyor. Kemik erimesi tedavi edilmediğinde kemik dokusunda zayıflama, kırık, kamburluk ve boy kısalığına neden oluyor. Bu hastalıktan korunmada meyve sebze tüketimine dikkat çeken Dr. Sarıoğlu margarinden uzak durulmasını öneriyor. "Unlu ve şekerli gıdalardan kaçının. Bol taze sebze ve meyve tüketin. Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş rafine gıdalardan kaçının" uyarısında bulunuyor.



        MUTLULUĞA MAYDANOZ!
        Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, sağlığa olan faydalarıyla da göz kırpıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkisi ile mutluluğun kapılarını açan maydanozun diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Ödemi atmaya yardımcıdır. Kalbi güçlendirir. Kanserden korur. Kan şekerini düşürür. Diş hastalıklarını önler. Mide bulantısını keser.



        YARALARA KEKİK ŞİFASI
        Ağız içerisinde çıkan ve aft olarak adlandırılan yaraların tedavisi doğal bitkilerden geçiyor. Kekik, susam yağı ve sirke ile yapılan gargara, aftların iyileşmesini hızlandırır.



            AYVA YE GÖZE GELME
            Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, eklem ağrılarına iyi gelir. Göz sağlığını korur. Katarakt riskini azaltır. Antioksidan özelliğiyle cildin genç kalmasını sağlar. Saç dökülmesini azaltır.



            PARKİNSON'A TARÇIN SERP
            KokusuylA baş döndüren tarçın, hafızayı güçlendirir. Parkinson ve Alzheimer'dan korur. Şekeri düşürür. Adet sancılarını hafifletir. Enfeksiyonları önler.

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            Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Adet dönemi azalması erken menopoza haber veriyor
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