Uzmanlar uyardı! Kolon kanserinde kritik yaş 45

Kansere artık çağın vebası deniyor! Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı bu hastalık hayatı tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, özellikle kolon kanserinin yol açtığı tehlikeye değiniyor. 45 yaşından sonra ortaya çıkan bu kanser türünde erken tanı ve tedavinin etkisini vurguluyor. "Bağırsak kanamalarında çatlaklar, makat bölgesi dediğimiz hastalıkların teşhisinde kolonoskopi yapılır. Bunun yanında iltihabi hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında yapıyoruz. Gastroenteroloji uzmanında elinde neredeyse hiçbir riski yoktur" bilgisini veriyor.





EVLENMEK KALBİ KORUR

İngiliz bilim insanları, sağlıklı kalbin sırrını araştırdı. Buna göre sakin ve huzurlu bir hayat ile evliliğin kalp hastalıklarından koruduğu kanıtlandı! Araştırmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, "Bir İngiliz çalışmasında bekarlığın yüksek ölüm ile ilgili olduğu belirtilmektedir" bilgisini paylaştı. Mutlu olmanın insan ömrünü uzattığını belirten Uzm. Dr. Dinççağ, sözlerini şöyle sonlandırdı: Araştırmalara göre evli olanlarda kalp krizi yüzde 14 daha az tespit edilmiştir. Mutlu olan kadınların hipertansiyon daha az görülür. Stressiz bir hayat kalp krizinden koruyucudur.