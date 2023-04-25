Uzmanlar uyardı! Kolon kanserinde kritik yaş 45

Kansere artık çağın vebası deniyor! Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı bu hastalık hayatı tehdit ediyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, özellikle kolon kanserinin yol açtığı tehlikeye değiniyor. 45 yaşından sonra ortaya çıkan bu kanser türünde erken tanı ve tedavinin etkisini vurguluyor. "Bağırsak kanamalarında çatlaklar, makat bölgesi dediğimiz hastalıkların teşhisinde kolonoskopi yapılır. Bunun yanında iltihabi hastalıklarda, enfeksiyon hastalıklarında yapıyoruz. Gastroenteroloji uzmanında elinde neredeyse hiçbir riski yoktur" bilgisini veriyor.
EVLENMEK KALBİ KORUR
İngiliz bilim insanları, sağlıklı kalbin sırrını araştırdı. Buna göre sakin ve huzurlu bir hayat ile evliliğin kalp hastalıklarından koruduğu kanıtlandı! Araştırmayı değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, "Bir İngiliz çalışmasında bekarlığın yüksek ölüm ile ilgili olduğu belirtilmektedir" bilgisini paylaştı. Mutlu olmanın insan ömrünü uzattığını belirten Uzm. Dr. Dinççağ, sözlerini şöyle sonlandırdı: Araştırmalara göre evli olanlarda kalp krizi yüzde 14 daha az tespit edilmiştir. Mutlu olan kadınların hipertansiyon daha az görülür. Stressiz bir hayat kalp krizinden koruyucudur.
SAĞLIĞA BİR LAHANA
Lifli yapısı ile dikkat çeken lahana, bolca C ve K vitaminleri içeriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-Akciğer, kolon, ve rahim kanserinden korur.
-Enfeksıyonu engeller. Vücudu bakterilerden temizler.
-Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.
-Sivilce oluşumunu engeller.
-Zayıflamaya yardımcıdır.
-Karaciğeri güçlendirir.
-Kalp sağlığını korur.
-Tansiyonu dengeler.
-Sindirimi hızlandırır.
-Egzamayı tedavi eder.
HASTALIĞA YOĞURT YETER
Türk mutfağının vazgeçilmezi yoğurt, kilo vermeye yardımcıdır. İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Vücuda güç ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu düşürür, dişleri güçlendirir. Gözleri katarakta karşı korur. Cildin yaşlanmasını geciktirir.
KARACİĞERE DE MAYDANOZ
Salataları ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, lifli içeriği sayesinde sağlığı korur. İdrar söktürücü etkisi sayesinde vücudu toksinlerden temizler. Böbrek taşlarını döker. Ağız kokusunu giderir. Karaciğeri temizler. Kalbi güçlendirir.
KOLESTEROLE AVOKADO
Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde avokado kanserle savaşır. Kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir. Kanserle savaşan avokado, sindirimi hızlandırır. Cildi nemlendiren avokado, ağız kokusunu bitirir.