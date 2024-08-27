Uzmanlar uyardı! Çocuklarda yeni salgın: "Beşinci hastalık"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), insan parvovirüsü B19 vakalarındaki artış hakkında bir sağlık uyarısı yayınladı. Virüsün, aynı zamanda 'beşinci' veya 'tokatlanmış yanak' hastalığı olarak da bilinen, neden olabileceği belirgin döküntüye bir gönderme olarak, vakaları her yaştan insan arasında arttı.

14 ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Uyarıya göre, 14 Avrupa ülkesi "alışılmadık derecede yüksek sayıda vaka" bildirdi. CDC, ABD'deki beşinci hastalık vakalarını doğrudan takip etmese de normalden daha fazla parvovirüs vakası bildirimi aldığını söyledi.Özellikle, yakın zamanda enfekte olunduğunu gösteren IgM antikorlarına sahip kişilerin oranı, 2022'den 2024'e yüzde 3'ün altından Haziran ayında yüzde 10'a yükseldi.

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI

Beş ila dokuz yaş arasındaki çocuklarda vakalarda en önemli artış görüldü, 2022'den 2024'e %15'ten Haziran'da %40'a. İnsan parvovirüsü B19, genellikle çocukları enfekte eden yaygın bir solunum yolu hastalığıdır.

HAMİLELER İÇİN RİSK DAHA BÜYÜK

İnsanların yaklaşık yüzde 50'si 20 yaşına geldiğinde beşinci hastalığa yakalanıyor ve bu onları yetişkinlikte gelecekteki enfeksiyonlardan koruyor. Solunum damlacıkları yoluyla yayılan bulaşıcı bir viral hastalıktır. Hastalığa karşı bağışıklığınız yoksa, enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı sırada yakınında bulunarak hastalığa yakalanabilirsiniz. Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde çocuk doktoru olan Dr. Katie Lockwood, Health dergisine yaptığı açıklamada, şunları sölüyor: En dikkat çekici semptom genellikle her iki yanakta da görülen kırmızı döküntülerdir. Kırmızı döküntüye ek olarak, semptomlar şunları içerebilir: Ateş, baş ağrısı, öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrısı. Hamilelikte ise hastalık daha ciddi seyrediyor.



ATEŞİ KONTROLDE TUTUN

Hastalığın özel bir tedavisi yok. Doktorların ateşi kontrol altına almak ve ağrıyı hafifletmek için reçetesiz satılan ilaçlar gibi destekleyici bakım öneriliyor. Parvovirüs B19 kapma riskinin genellikle iyi el hijyeni uygulayarak ve açıkça hasta olan insanlardan kaçınarak azaltılabileceğini belirtti. Çocukları ellerini iyi yıkamaya teşvik etmeyi önerdi.