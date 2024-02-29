İstanbul'un 17 ilçesi için kırmızı alarm! 09.30 itibariyle başlayacak! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...

İstanbul genelinde bugün saat 09.30 itibariyle başlayacak durum 17 ilçede yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyecek. Bu ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Esenyurt gibi önemli bölgeler bulunuyor.