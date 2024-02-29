İstanbul'un 17 ilçesi için kırmızı alarm! 09.30 itibariyle başlayacak! Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenyurt...

İstanbul genelinde bugün saat 09.30 itibariyle başlayacak durum 17 ilçede yaşayan vatandaşları olumsuz etkileyecek. Bu ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş ve Esenyurt gibi önemli bölgeler bulunuyor.
İstanbul'da faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), yarın gerçekleştireceği planlı elektrik kesintilerini duyurdu. 1 Mart 2024 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi listesine göre, birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.
1 MART BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ, 1 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.
ŞİŞLİ