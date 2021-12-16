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    Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıraladı

    Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklerle oluşuyor. Dayanılmaz ağrılara neden olan hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıralıyor...

    Migrenin acısını çıkarın

    Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklerle oluşuyor. Dayanılmaz ağrılara neden olan hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıralıyor...

    SU: Migren ağrılarını önleyici ve azaltıcı etki gösterir. Migren hastalarının günde en az 1.5 litre su içmesi gerekir.

    BAHARAT: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

    KURUYEMİŞ: Badem, fındık, yer fıstığı ve ceviz gibi kuruyemişler migren ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

    YEŞİL SEBZE: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli migren ağrısına karşı direnç sağlar.

    BALIK: Haftada bir kez balık tüketmek, migren ağrısını hafifletir.

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    Haberler Sağlık Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıraladı
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