Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıraladı

Migren, beyindeki sinirler ve kan damarlarında oluşan değişiklerle oluşuyor. Dayanılmaz ağrılara neden olan hastalık sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıralıyor...

SU: Migren ağrılarını önleyici ve azaltıcı etki gösterir. Migren hastalarının günde en az 1.5 litre su içmesi gerekir.

BAHARAT: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

KURUYEMİŞ: Badem, fındık, yer fıstığı ve ceviz gibi kuruyemişler migren ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

YEŞİL SEBZE: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli migren ağrısına karşı direnç sağlar.

BALIK: Haftada bir kez balık tüketmek, migren ağrısını hafifletir.