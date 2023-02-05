Uzmanlar diyabetin neden olduğu şikayetleri azaltan mucize besinleri açıklıyor





KİSTİN DOKTORU KURU

Polikistik Over Sendromu (PCOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PCOS etkilerinin azaldığınğı gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor. Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yüksek lifli gıdalar, yeşil sebzeler, brokoli ve karnabahar, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor. "İşlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısında bulunuyor.



KEMİKLERE KURU İNCİR

İçerdiği vitamin ve mineraller ile kalp sağlığını koruyan kuru incir, kansızlığı giderir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerinin dengeler, cildi de güzelleştirir.



KOLESTEROLE BARBUNYA

Kanserle savaşan barbunya, beyin hücrelerini destekler. Unutkanlığı önler. Kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Lifli içeriği ile sindirimi destekler.



İYİ Kİ VARSIN KEKİK!

Kokusuyla baş döndüren kekik, tansiyonu dengeler. Kolon kanserini önler. Vücuttaki enfeksiyonu ve iltihabı giderir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

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