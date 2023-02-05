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    Uzmanlar diyabetin neden olduğu şikayetleri azaltan mucize besinleri açıklıyor

    Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, diyabetin neden olduğu şikayetleri azaltan mucize besinleri açıklıyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Diyabeti yiyin!

    Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:
    KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
    BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.
    KIRMIZI MEYVELER:
    Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.
    BAKLAGİLLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.
    BROKOLİ:     Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.
    YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır.
    SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
    BİTTER ÇİKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.
    KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır. TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.
    AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.



    SOĞUK HAVA FELÇ EDER
    Beklenen kış, sonunda geldi. Hava sıcaklıkları eksilere indi! Ancak bu durum, felç vakalarını da beraberinde getirdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, aşırı soğuklar nedeniyle yüz felci oluşabileceğine dikkat çekti. Korunmak için kulak arkası, baş ve boyun bölgesini rüzgardan koruyacak giysiler kullanılmasını önerdi. Tedavide ilaç ve fizik tedavinin önemli yeri olduğunu sözlerine ekledi.



    KABIZLIĞA DÖRT DÖRTLÜK REÇETE
    Posalı besinlerin az tüketilmesi kabızlığı tetikliyor. Dyt. Derya Eren, tavsiyelerini sıralıyor:
    Kabızlığı bitirmek için posa yani lif tüketimini artırın. Sebzemeyve, kurubaklagil ve ceviz yiyin.
    Sindirimi hızlandırmak için su tüketimi önemlidir. Bu nedenle her gün 2.5-3 litre su için.
    Hareketsiz yaşam tarzı, kabızlığa yol açar. Her gün 1 saat yürüyüş yapın.
    Hazır yiyecekler ve paketli gıdalar, tuz içerir. Bu durum kabızlığa yol açar. Bu nedenle paketli gıdaları hayatınızdan çıkartın.



        KİSTİN DOKTORU KURU
        Polikistik Over Sendromu (PCOS), doğurgan dönemdeki her 10 kadından birinde görülüyor. Uzun vadede diyabet, kardiyovasküler sorunlar, depresyon ve rahim kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açıyor. Araştırmalar, doğru beslenme ile PCOS etkilerinin azaldığınğı gösteriyor. Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, balıktan zengin, meyve, sebze, düşük yağlı süt ürünleri ve meyve içeren beslenme düzeni ile bu hastalığın neden olduğu olumsuzlukların bittiğini söylüyor. Hastalara doğal, işlem görmemiş besinler, yüksek lifli gıdalar, yeşil sebzeler, brokoli ve karnabahar, kuru fasulye, mercimek tüketmeyi öneriyor. "İşlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısında bulunuyor.

        KEMİKLERE KURU İNCİR
        İçerdiği vitamin ve mineraller ile kalp sağlığını koruyan kuru incir, kansızlığı giderir. Kemikleri güçlendirir. Kan şekerinin dengeler, cildi de güzelleştirir.

        KOLESTEROLE BARBUNYA
        Kanserle savaşan barbunya, beyin hücrelerini destekler. Unutkanlığı önler. Kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Lifli içeriği ile sindirimi destekler.

        İYİ Kİ VARSIN KEKİK!
        Kokusuyla baş döndüren kekik, tansiyonu dengeler. Kolon kanserini önler. Vücuttaki enfeksiyonu ve iltihabı giderir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

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