Uzmanlar diyabetin neden olduğu şikayetleri azaltan mucize besinleri açıklıyor

Modern çağın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, bu hastalığın neden olduğu şikayetlerin azalmasında besinlerin mucize yarattığını söylüyor. Diyabete iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor:
KURUYEMİŞLER: Ceviz, badem, fındık ve kaju, kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır.
BALIK: İçerdiği omega-3 yağ asitleri ile diyabet hastalarının doğal ilacıdır.
KIRMIZI MEYVELER:
Çilek, ahududu, böğürtlen özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif deposudur. Kan şekerini dengeler.
BAKLAGİLLER: haftada iki kez yendiğinde kan şekerini dengeler.
BROKOLİ: Diyabetin doğal ilacıdır. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.
YOĞURT: Tip 2 diyabet riskini azalttır.
SARIMSAK: Kan şekerini ve tansiyonu dengeler.
BİTTER ÇİKOLATA: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata insülin direncini de azaltır.
KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini arttırır. Diyabetin olumsuz etkilerini azaltır. TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Diyabetin ilacıdır.
AVOKADO: Omega-3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları iyileştirir. Kan şekerini dengeler.
SOĞUK HAVA FELÇ EDER
Beklenen kış, sonunda geldi. Hava sıcaklıkları eksilere indi! Ancak bu durum, felç vakalarını da beraberinde getirdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, aşırı soğuklar nedeniyle yüz felci oluşabileceğine dikkat çekti. Korunmak için kulak arkası, baş ve boyun bölgesini rüzgardan koruyacak giysiler kullanılmasını önerdi. Tedavide ilaç ve fizik tedavinin önemli yeri olduğunu sözlerine ekledi.
KABIZLIĞA DÖRT DÖRTLÜK REÇETE
Posalı besinlerin az tüketilmesi kabızlığı tetikliyor. Dyt. Derya Eren, tavsiyelerini sıralıyor:
Kabızlığı bitirmek için posa yani lif tüketimini artırın. Sebzemeyve, kurubaklagil ve ceviz yiyin.
Sindirimi hızlandırmak için su tüketimi önemlidir. Bu nedenle her gün 2.5-3 litre su için.
Hareketsiz yaşam tarzı, kabızlığa yol açar. Her gün 1 saat yürüyüş yapın.
Hazır yiyecekler ve paketli gıdalar, tuz içerir. Bu durum kabızlığa yol açar. Bu nedenle paketli gıdaları hayatınızdan çıkartın.