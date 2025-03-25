Uzmanlar bahar mevsiminde tüketilecek 5 şifa deposu besini açıkladı!

Baharın gelmesiyle birlikte renk renk sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlar, şifa dolu o besinlerin faydalarını açıkladı:
ENGİNAR:
Hem vitamin hem de lif deposudur. Sindirimi destekler. Karaciğere güç verir. Tansiyonu dengeler.
BEZELYE:
Beyin sağlığını güçlendirir. Alzheimer'ı önler.
BAKLA:
Baş dönmesi baş ağrısı ve anemiye iyi gelir.
SEMİZOTU: Bolca C vitamini içerir. Gut hastalığını önler. Kabızlık çekenlere fayda sağlar.
ŞALGAM:
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düşürür. Şeker hastalarına derman olur. İltihabı alır.