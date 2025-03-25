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Uzmanlar bahar mevsiminde tüketilecek 5 şifa deposu besini açıkladı!

Baharın gelmesiyle çeşitlenen sebze meyve tezgahlarında şifa deposu besinler yerini almaya başladı. Uzmanlarda tüketilmesi gereken 5 önemli besini sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Uzmanlar bahar mevsiminde tüketilecek 5 şifa deposu besini açıkladı!

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Baharın gelmesiyle birlikte renk renk sebzeler tezgahlarda yerini aldı. Uzmanlar, şifa dolu o besinlerin faydalarını açıkladı:

ENGİNAR:
Hem vitamin hem de lif deposudur. Sindirimi destekler. Karaciğere güç verir. Tansiyonu dengeler.

BEZELYE:
Beyin sağlığını güçlendirir. Alzheimer'ı önler.

BAKLA:
Baş dönmesi baş ağrısı ve anemiye iyi gelir.

SEMİZOTU: Bolca C vitamini içerir. Gut hastalığını önler. Kabızlık çekenlere fayda sağlar.

ŞALGAM:
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu düşürür. Şeker hastalarına derman olur. İltihabı alır.

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