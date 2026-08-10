Uzmanından sıcaklarla baş etme formülü! Yazın tüketilmesi gereken favori besinler
Yazın doğru beslenme büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Osman Erk, sıcak günler için şu gıdaları tavsiye ediyor: Havuç, domates, semizotu, karpuz, kavun ve kayısıyı sofranızdan eksik etmeyin. Bol yoğurt ve cacık tüketin. Sarımsağı unutmayın.
Sıcak yaz günlerinde sağlıklı kalmanın formülü rengarenk beslenmekten geçiyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, mevsimsel sıcaklıkların tansiyon sorunlarından besin zehirlenmelerine kadar pek çok problemi tetiklediğini belirterek hayati bir yaz rehberi sunuyor. Prof. Dr. Osman Erk, yaz aylarına özel kritik tavsiyelerini şöyle sıralıyor:
RENGARENK MUCİZE
Günlük kalorilerin yüzde 90'ı taze, temiz, mümkünse organik ve mevsiminde yetişmiş sebze ve meyvelerden oluşmalıdır. Rengarenk taze sebze ve meyvelerden oluşan beslenme modeli idealdir. Hayvansal ürünlerin kalitelisi az miktarda tüketilmelidir. Yazın terlemeyle çok fazla sıvı ve mineral kaybı söz konusu olduğu için su miktarı fazla olan sebze ve meyveler idealdir.
Özellikle sarı, kırmızı, turuncu renkli havuç, domates, biber, kavun, karpuz, kayısı, limon gibi sebze ve meyveler karoten adı verilen antioksidanları içerir. Bu antioksidanlar bizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olur. Kuşkonmaz, sarımsak ve soğan gibi sülfür içeren sebzeler kaliteli D vitamini yapımı için mutlaka tüketilmelidir.
3 LİTRE SU
Su vücudu yıkayıp temizleyen, toksinlerden arındıran süper vitamindir. Bu nedenle yazın en az 2,5-3 litre su içilmelidir. Suyun miktarının yanı sıra kalitesi de önemlidir. Minerallerden zengin, alkali pH'daki cam şişedeki sular tercih edilmelidir. Bu arada idrar renginin koyu olması yeterli su içilmediğini gösterir. İdrar rengi açık olacak şekilde su miktarı ayarlanmalıdır.
Su; limon, nane gibi gıdalarla aromalandırılabilir. Öte yandan vücuttan su atılmasına sebep olan çay, kahve ve kolalı içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıdır.
MADEN SUYU
Maden suları; magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, sülfat, bikarbonat gibi vücuda gerekli olan mineralleri ve karbondioksit içerir. Özellikle yaz aylarında günde 1-2 şişe maden suyu tüketmek sağlık açısından yararlıdır. Her maden suyunun mineral düzeyi birbirinden farklıdır. Özellikle sodyum miktarı yüksek olanlar tercih edilmemelidir.
Maden suları yemek aralarında içilmelidir. Hem sindirime yardımcı olur, hem kemik, diş ve cilt sağlığını korur hem de tansiyonu ayarlar. Kalp, tansiyon ve böbrek hastaları maden suyu tüketmemelidir. İçinde nişasta bazlı şeker, meyve, kafein, uyarıcı aminoasitler bulunan soda ve enerji içecekleri ise kesinlikle tercih edilmemelidir.
YAZIN FAVORİ BESİNLERİ
KARPUZ VE KAVUN: Hem yüksek su oranlarıyla serinlemenize yardımcı olur hem de vücudunuzdaki potasyum dengesini korur.
SALATALIK VE DOMATES: Neredeyse tamamen sudan oluşan salatalık ve domates, yaz salatalarının vazgeçilmez sıvı kaynaklarıdır.
KABAK VE SEMİZOTU: Kalorisi düşük, sindirimi kolay ve vücudu yormayan mükemmel yaz sebzeleridir.
HAVUÇ, KAYISI VE ŞEFTALİ: Beta-karoten deposu olan havuç, kayısı ve şeftali, cilt sağlığını destekler.
DOMATES VE KIRMIZI BİBER: İçerdikleri likopen sayesinde hücrelerin güneş ışınlarından zarar görmesini engellemeye yardımcı olur.
SOĞAN VE SARIMSAK: Doğal antibiyotik olmalarının yanı sıra D vitamini sentezini destekler.
KUŞKONMAZ: Sülfür açısından zengin yapısıyla yaz aylarında mutlaka beslenme planına dahil edilmelidir.
YOĞURT, AYRAN VE CACIK: İçerdikleri probiyotikler ve mineraller sayesinde hem sindirimi rahatlatır hem de vücut ısısını dengeler.
Yarın: Bu gıdalardan uzak durun