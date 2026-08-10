Uzmanından sıcaklarla baş etme formülü! Yazın tüketilmesi gereken favori besinler

3 LİTRE SU

Su vücudu yıkayıp temizleyen, toksinlerden arındıran süper vitamindir. Bu nedenle yazın en az 2,5-3 litre su içilmelidir. Suyun miktarının yanı sıra kalitesi de önemlidir. Minerallerden zengin, alkali pH'daki cam şişedeki sular tercih edilmelidir. Bu arada idrar renginin koyu olması yeterli su içilmediğini gösterir. İdrar rengi açık olacak şekilde su miktarı ayarlanmalıdır.

Su; limon, nane gibi gıdalarla aromalandırılabilir. Öte yandan vücuttan su atılmasına sebep olan çay, kahve ve kolalı içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıdır.