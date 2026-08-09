Bu kadim tahıl, çocuk beslenmesinde demir takviyelerine alternatif olma ihtimaliyle gündemde

DEMİR TAKVİYELERİNDEKİ SORUN TAM DA BURADA BAŞLIYOR

Demir eksikliği özellikle küçük çocuklarda önemli bir beslenme sorunu. Vücutta yeterli demir bulunmadığında oksijeni taşıyan hemoglobin proteini yeterince üretilemiyor. Bu durum fiziksel gelişimi, beyin gelişimini ve enfeksiyonlara karşı direnci etkileyebiliyor.

Eksikliği gidermek için demir takviyeleri kullanılabiliyor. Ancak yüksek doz demirin tamamı vücut tarafından emilmiyor.

Emilmeden kalın bağırsağa ulaşan fazla demir, bazı zararlı bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırabiliyor. İshal ve kabızlık gibi yan etkiler de özellikle bağırsak sistemi henüz olgunlaşmamış bebek ve küçük çocuklarda ayrı bir sorun yaratabiliyor.

FİKİR BASİT: HAPI DEĞİL, TAHILIN KENDİSİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK

Çalışmanın merkezindeki yöntem "biyofortifikasyon" olarak adlandırılıyor. Karmaşık görünen bu terim aslında basit bir fikri anlatıyor: Bir bitkinin demir, çinko gibi besin öğelerini daha fazla içerecek şekilde yetiştirilmesi.

🌾 BİYOFORTİFİKASYON Bir bitkinin demir, çinko gibi besin öğelerini daha fazla içerecek şekilde yetiştirilmesidir.

Bu araştırmada kullanılan inci darısı genetik mühendisliğiyle değil, geleneksel çaprazlama yöntemiyle geliştirildi.

Böylece çocuklara ayrıca yüksek dozda demir vermek yerine, zaten tükettikleri temel gıdanın besin değeri yükseltildi. Tahıl yine aynı şekilde pişirildi, aynı yemeklerin içine girdi ve tadında belirgin bir değişiklik olmadı.

ÇOCUKLAR BÜYÜRKEN BAĞIRSAKLARI DA OLGUNLAŞTI

Araştırmada yalnızca iki grup arasındaki farklar izlenmedi. Çocukların dokuz ay içindeki doğal gelişimi de takip edildi.

Her iki grupta da yaş ilerledikçe bağırsak mikrobiyotasının çeşitlendiği görüldü. Mikroorganizmaların farklı yiyecekleri işleyebilmesini sağlayan yetenekleri de arttı.

Bu, küçük çocuklarda bağırsak ekosisteminin olgunlaşırken göstermesi beklenen doğal gelişimlerden biri. Zenginleştirilmiş inci darısının bu süreci sekteye uğratmamış olması da araştırmanın öne çıkan bulguları arasında yer aldı.