Uzmanından uyarı: Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor





TON TON SAĞLIK

Ton balığı, bolca Omega- 3, selenyum ve protein içeriyor. Dyt. Taylan Kümeli, sağlık için mutlaka tüketilmesini öneriyor. "Kalp sağlığınıza dikkat ediyorsanız size ilk sorulan ne kadar sıklıkla balık tükettiğiniz olacaktır.



Eskimolar ile yapılan araştırmalar; vücut için faydalı yağları sıklıkla tüketen kişilerde kalp krizi oranının çok düşük olduğunu gösteriyor. Omega-3 açısından zengin yağlı balıklardan bir tanesi olan ton balığı; kandaki yağ seviyesini düşürüyor, damar sertliğinden koruyarak, damar içinde pıhtı oluşumu riskini azaltıyor ve tansiyonumuzun dengelenmesine kadar birçok sağlık sorununun önlenmesine destekliyor" bilgisini veriyor.

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