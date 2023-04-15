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    Uzmanından uyarı: Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor

    Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor. En sık görülen hastalıklardan reflü de hayatı kabusa çeviriyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Yedim seni reflü!

    Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor. En sık görülen hastalıklardan reflü de hayatı kabusa çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Reflü hastalarının önemli bir kısmında proton pompa inhibitörü denilen mide ilaçlarına yanıtsızlık veya yıllar boyunca bu tür ilaçlara karşı bir müptelalık söz konusudur.

    Günümüzde proton pompa inhibitörü türü ilaçların uzun süreli kullanımında kemik erimesine yolaçar" uyarısında bulunuyor. İlaçla tedavi edilmeyen reflüde son çarenin ameliyat olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Yüzde 85 başarısı olan bu yöntemde hasta, aynı gün taburcu olmaktadır.



    HASTALIKLARA HURMA
    Antioksidan deposu hurma, kalp sağlığını korur. Beyin hücrelerini güçlendirerek Alzheimer'la savaşır. Diyabeti önler. Cilt sağlığını korur, kırışıklıkları önler. Bağışıklığı güçlendirir. Kanser savaşçısıdır.



    KATARAKTA YUMURTA
    Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutuyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor.



        TON TON SAĞLIK
        Ton balığı, bolca Omega- 3, selenyum ve protein içeriyor. Dyt. Taylan Kümeli, sağlık için mutlaka tüketilmesini öneriyor. "Kalp sağlığınıza dikkat ediyorsanız size ilk sorulan ne kadar sıklıkla balık tükettiğiniz olacaktır.

        Eskimolar ile yapılan araştırmalar; vücut için faydalı yağları sıklıkla tüketen kişilerde kalp krizi oranının çok düşük olduğunu gösteriyor. Omega-3 açısından zengin yağlı balıklardan bir tanesi olan ton balığı; kandaki yağ seviyesini düşürüyor, damar sertliğinden koruyarak, damar içinde pıhtı oluşumu riskini azaltıyor ve tansiyonumuzun dengelenmesine kadar birçok sağlık sorununun önlenmesine destekliyor" bilgisini veriyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanından uyarı: Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor
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