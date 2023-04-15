Uzmanından uyarı: Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor

Yanlış beslenme alışkanlıkları sindirime zarar veriyor. En sık görülen hastalıklardan reflü de hayatı kabusa çeviriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Reflü hastalarının önemli bir kısmında proton pompa inhibitörü denilen mide ilaçlarına yanıtsızlık veya yıllar boyunca bu tür ilaçlara karşı bir müptelalık söz konusudur.
Günümüzde proton pompa inhibitörü türü ilaçların uzun süreli kullanımında kemik erimesine yolaçar" uyarısında bulunuyor. İlaçla tedavi edilmeyen reflüde son çarenin ameliyat olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Yüzde 85 başarısı olan bu yöntemde hasta, aynı gün taburcu olmaktadır.
HASTALIKLARA HURMA
Antioksidan deposu hurma, kalp sağlığını korur. Beyin hücrelerini güçlendirerek Alzheimer'la savaşır. Diyabeti önler. Cilt sağlığını korur, kırışıklıkları önler. Bağışıklığı güçlendirir. Kanser savaşçısıdır.
KATARAKTA YUMURTA
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutuyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösteriyor.