Uzmanından uyarı: Tuz miktarı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor! İyot eksikliği yaşamamak için neler yapılmalı?

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Ünal, günlük tuz tüketiminin önerilen seviyelerin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Bunun hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kalpdamar rahatsızlıkları, inme ve obezite gibi ciddi hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.



Ünal, özellikle işlenmiş gıdalar ve ekmek tüketimiyle farkında olmadan fazla tuz alındığını ifade ederken, tuz kullanımını azaltırken iyot eksikliğine karşı da bilinçli olunması gerektiğini dile getiriyor. "Tuzu azaltırken iyot eksikliğine de dikkat etmeliyiz. Eğer iyotlu tuz kullanılmazsa guatr ve tiroit hastalıkları riski artabiliyor" diyor.

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