PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından uyarı: Tuz miktarı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor! İyot eksikliği yaşamamak için neler yapılmalı?

İşlenmiş gıdalar ve ekmek tüketimiyle farkında olmadan fazla tuz alındığını ifade eden Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Ünal, bu durumun hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları, inme ve obezite gibi ciddi hastalıklara neden olacağını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Uzmanından uyarı: Tuz miktarı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor! İyot eksikliği yaşamamak için neler yapılmalı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın Ünal, günlük tuz tüketiminin önerilen seviyelerin çok üzerinde olduğunu belirtiyor. Bunun hipertansiyon, böbrek hastalıkları, kalpdamar rahatsızlıkları, inme ve obezite gibi ciddi hastalıklarla doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor.

Ünal, özellikle işlenmiş gıdalar ve ekmek tüketimiyle farkında olmadan fazla tuz alındığını ifade ederken, tuz kullanımını azaltırken iyot eksikliğine karşı da bilinçli olunması gerektiğini dile getiriyor. "Tuzu azaltırken iyot eksikliğine de dikkat etmeliyiz. Eğer iyotlu tuz kullanılmazsa guatr ve tiroit hastalıkları riski artabiliyor" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Savcılık dev kasanın izini sürüyor
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
4500 güne tazminat! 2000’de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den transferde yatırım! Geleceğin yıldızı için harekat!
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...