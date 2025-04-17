Uzmanı açıkladı! Kısırlık durumu olanlar dikkat: Bu vitamininizi kontrol ettirin

Bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen hamile kalamama durumuna kısırlık deniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kısırlıkta E vitamininin önemini gösteriyor.



Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, bu vitaminin hem kadın hem de erkeklerde üreme potansiyelini artırdığını belirtiyor: E vitamini, erkeklerde sperm sayısını ve hareketliliğini artırıyor. Cinsel gücü yükseltiyor. Kadınlarda ise yumurta geliştirmeye yardımcı oluyor. E vitamini içeren besinler şöyle sıralanıyor: Lahana, ıspanak, domates, fındık, avokado.

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