Uzmanından stresle baş etmenin 6 yolu

YOĞUN KALP ÇARPINTISI

Psikiyatri Uzmanı, Uzm. Dr. Ecem Çelik, kişiden kişiye fark göstermekle birlikte genel olarak fiziksel ve psikolojik belirtileri şöyle sıralıyor: Kişide yoğun kalp çarpıntısı, soluk alıp vermede hızlanma, ağız kuruluğu ve buna bağlı olarak yutkunmada zorlanma, ani sıcak basması, ellerde titreme ve/veya terleme, ter bezi faaliyetlerinin artması, göz bebeklerinin aşırı derecede büyümesi, tansiyonun yükselmesi, kas gerginliği ve bu gerginliğe bağlı ağrılar, mide bulanması, mide yanması, mide asidinin artması, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi sindirim sistemi sorunları, cinsel performansta problemler, halsizlik, uyku sorunları, diş sıkma, diş gıcırdatma, çene kitlenmesi, baş ağrısı.



YAŞAMINIZI DEĞİŞTİRİN

- Stresi kabul etmeli.



- Strese neden olan kaynak ve tetikleyen olayı tespit edilmeli.



- Neler yapılması gerektiği, içinde olunan durumun nasıl değiştirileceğine yönelik doğru sorular sorularak kısa bir analiz yapılmalı.



- Bulunan cevapların ardından uygulamaya geçilmeli.



- Sorulara bir cevap bulunup bulunmamasına göre değişkenlik gösterebilir. Herhangi bir çözüm bulunamadığı durumlarda kişilerin, bakış açılarını değiştirmeleri, durum ve olaylara karşı daha olumlu bir yaklaşım sağlayabilmeleri gerekmektedir.



- Mevcut yaşam tarzı değiştirilmeli. Egzersiz, dengeli beslenmek, meditasyon ve nefes egzersizleri, kan basıncının dengelenmesi ile stres seviyesinin düşürülmesinde oldukça etkilidir.



- Modern çağın hastalığı olarak bilinen stres, farklı rahatsızlıkları da tetikliyor. Dr. Ecem Çelik, "Mutlaka destek alınmalı" diyor...

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