Uzmanından sivilce tedavisinde 3 kritik uyarı! Bu hataları yapmayın...
Sık görülen dermatolojik bir sorun olan sivilce, can sıkıyor! Çoğu zaman yanlış beslenme nedeniyle görülen bu durum, Polikistik Over hastalığından da kaynaklanabiliyor...
Sivilce, günümüzde hem gençlerin hem de yetişkinlerin en çok yakındığı cilt problemleri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcenin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.
AŞA BAKMAZ...
Dr. Tuğba Dikey, "Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir. Bazen sivilce, hormonal bozukluk sebebiyle çıkar. Hormon bozukluğu, daha çok 25 yaşından sonra başlayan sivilce, adet düzensizliği, çenede, göbek çevresinde, meme etrafında kıllanma şikayeti ile kendini gösterir. Bu tarz hastalarda, hormonal bozukluk ve Polikistik Over hastalığı (yumurtalıklarda kist) araştırılır" dedi.
BESİNLERE DİKKAT
Yağlı gıdaların da sivilce oluşumuna yol açtığının altını çizen Dr. Dikey, özellikle beyaz ekmek, şeker, fast food gıdalar, patatesten uzak durulmasını öneriyor. Sebze, meyve ve Omega-3'ten zengin beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Sivilce tedavisinin 3-6 ay arasında sürdüğünü belirtti.