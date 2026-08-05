Uzmanından sivilce tedavisinde 3 kritik uyarı! Bu hataları yapmayın...

Sivilce, günümüzde hem gençlerin hem de yetişkinlerin en çok yakındığı cilt problemleri arasında yer alıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tuğba Şen Dikey, sivilcenin neden oluştuğu ve nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler veriyor.

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Dr. Tuğba Dikey, "Sivilce, genetik yatkınlığı olan, yani ailesinde şiddetli sivilce çıkaran bireylerde daha sık görülür. Karaciğerden kaynaklanmaz. Çoğunlukla iç organ kaynaklı değildir. Bazen sivilce, hormonal bozukluk sebebiyle çıkar. Hormon bozukluğu, daha çok 25 yaşından sonra başlayan sivilce, adet düzensizliği, çenede, göbek çevresinde, meme etrafında kıllanma şikayeti ile kendini gösterir. Bu tarz hastalarda, hormonal bozukluk ve Polikistik Over hastalığı (yumurtalıklarda kist) araştırılır" dedi.