Uzmanından kritik uyarı: Burnumuzdan gelmesin!

GENİZ ETİ OLABİLİR

Burun tıkanıklığında önce altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Bir haftadan uzun süren burun tıkanıklığında mutlaka doktora başvurulması öneriliyor. Eğer sorun geniz eti büyüklüğü veya geniz eti iltihabı gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa cerrahi tedavi uygulanıyor. Alerjiye bağlı burun tıkanıklıklarında kişi çeşitli ilaçlarla ve alerjenlerden uzak kalarak sorun azaltılabiliyor. Altta yatan tıbbi bir sorun olmadığı tespit edildiğinde okyanus suları doğal içeriklerinden dolayı uzun süreli kullanılabiliyor.