Uzmanından kritik uyarı: Burnumuzdan gelmesin!

Ülkemizde hemen herkeste görülen sorunların başında burun tıkanıklığı geliyor. Öyle ki her 5 kişiden biri, gün içerisinde burun tıkanıklığından yakınıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, tedavi edilmediğinde önemli hastalıklara davetiye çıkartıyor.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Önder, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olan burun spreylerinin de gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini söylüyor.
UYKULARI BÖLÜYOR
"Kısa süreli burun tıkanıklığı bile yaşam kalitesini bozabilir, uyku sorunlarına yol açabilir. Uyku kalitesinin bozulması da gündüz ders yorgunluğu, ders başarısında düşme ve dikkat dağınıklığına neden olabilir" diyor. Uzun süreli burun tıkanıklığının hayati organlara zarar verdiğini söyleyen Dr. Önder, "Tıkalı burun, işitme problemlerine, horlamaya, diş ve çene gelişiminde bozukluğa, ayrıca sağlıklı nefes alma gerçekleşmeyeceğinden kalp başta olmak üzere ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir" bilgisini veriyor. Vakit kaybetleden uzmana başvurulmasını öneriyor.