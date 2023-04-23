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    Uzmanından kritik uyarı: Burnumuzdan gelmesin!

    Burun tıkanıklığı, yaşam kalitesini düşürüyor. Uykuları bile kaçırıyor! Tedavi edilmediğinde kalp ve beyin gibi hayati organlara zarar veriyor. Uzmanlar uyarıyor: "Kafanıza göre burun açıcı sprey kullanmayın. Önce doktora muayene olun"

    Burnumuzdan gelmesin

    Ülkemizde hemen herkeste görülen sorunların başında burun tıkanıklığı geliyor. Öyle ki her 5 kişiden biri, gün içerisinde burun tıkanıklığından yakınıyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen bu durum, tedavi edilmediğinde önemli hastalıklara davetiye çıkartıyor.

    Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serap Önder, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olan burun spreylerinin de gelişigüzel kullanılmaması gerektiğini söylüyor.

    UYKULARI BÖLÜYOR
    "Kısa süreli burun tıkanıklığı bile yaşam kalitesini bozabilir, uyku sorunlarına yol açabilir. Uyku kalitesinin bozulması da gündüz ders yorgunluğu, ders başarısında düşme ve dikkat dağınıklığına neden olabilir" diyor. Uzun süreli burun tıkanıklığının hayati organlara zarar verdiğini söyleyen Dr. Önder, "Tıkalı burun, işitme problemlerine, horlamaya, diş ve çene gelişiminde bozukluğa, ayrıca sağlıklı nefes alma gerçekleşmeyeceğinden kalp başta olmak üzere ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir" bilgisini veriyor. Vakit kaybetleden uzmana başvurulmasını öneriyor.

        GENİZ ETİ OLABİLİR
        Burun tıkanıklığında önce altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekiyor. Bir haftadan uzun süren burun tıkanıklığında mutlaka doktora başvurulması öneriliyor. Eğer sorun geniz eti büyüklüğü veya geniz eti iltihabı gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa cerrahi tedavi uygulanıyor. Alerjiye bağlı burun tıkanıklıklarında kişi çeşitli ilaçlarla ve alerjenlerden uzak kalarak sorun azaltılabiliyor. Altta yatan tıbbi bir sorun olmadığı tespit edildiğinde okyanus suları doğal içeriklerinden dolayı uzun süreli kullanılabiliyor.



        BUNLAR ÇOK YANLIŞ!
        - Burun tıkanıklığı durumunda doktora danışmadan burun açıcı spreyin kullanılmaması gerekiyor. Öyle ki kontrolsüz ve uzun süreli kullanılan bu spreyler, sağlığı tehdit ediyor. Doç. Dr. Serap Şahin Önder en sık düşülen hataları şöyle açıklıyor:
        - Burun tıkanıklığını normal karşılayıp doktora başvurmamak.
        - Kontrolsüzce 5 günden fazla burun açıcı sprey kullanmak.



        - Ağzı açık uyuma ve horlamayı normal sanmak.
        - Her iltihaplı burun akıntısında antibiyotik içmek.
        - Doktorun önerisine rağmen kortizon içeren spreylerden çekinerek kullanmamak.
        - Burun tıkanıklığına yol açan alerjen etkenleri tespit etmeyip, bu alerjenlerden uzaklaşmamak

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        Haberler Sağlık Uzmanından kritik uyarı: Burnumuzdan gelmesin!
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