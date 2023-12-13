Uzmanından kritik uyarı! Antibiyotik sürekli kullanılmaz

Antibiyotikler, tüm dünya genelinde çok sık kullanılıyor. Ancak en fazla da yan etkiye bu ilaçlar yol açıyor. Genelde ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak başvurulan antibiyotik kullanımında Türkiye, Avrupa'da birinciliği bırakmıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, antibiyotik kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor:

SADECE BAKTERİLERDE ETKİLİ

Antibiyotikler sadece bakterilere karşı etkili; mantar ve virüslere karşı etkili değildir. Bir infeksiyon hastalığıyla karşı karşıya olunduğunda etkenin bakteri mi? Virüs mü? olduğunun ayırt edilmesi son derece önemlidir.



İNFEKSIYONLARDA ÇARE DEĞİL

Üst solunum yolu infeksiyonları ve ishaller en sık gereksiz antibiyotik kullanılan hastalıklardır. Üst solunum yolu infeksiyonları denildiğinde akut sinüzit, burun iltihabı, akut tonsillo-farenjit, akut bronşit akla gelmelidir. Bu hastalıklarda etken çoğunlukla (%90) virüslerdir ve antibiyotik kullanımı gereksizdir. Akut ishal durumlarında en sık neden bakteri, toksin, virüs ve mantarlardır. Tifo, amipli ve basili dizanteri, kolera, tüberküloza bağlı ishaller dışında bakterilerle oluşan ishal durumlarında bile antibiyotik kullanımı gereksizdir. İshal tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin en sık yan etkisi yine antibiyotiklere bağlı ishallerdir.