Uzmanından kısırlık ve stres arasındaki ilişkiyle ilgili önemli bilgiler

Stres, gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. İş hayatı, mali durum, ilişkiler, bir yakının kaybı gibi birçok etken strese yol açıyor. Sağlık ve yaşam kalitesini düşürüyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. A. Hamdi Karanfil, kısırlık ve stres arasındaki ilişkiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:





SERTLEŞME SORUNU OLUR

Kısırlık sorunu olan kadınların yüksek düzeyde stres ve anksiyete yaşamalarının altında yatan en önemli sebebin kısırlığa bağlı yaşanan annelik duygusunun, üretkenliğin, benlik saygısının ve genetik devamlılığın kaybıdır. Tüp bebek tedavisinde genellikle stres, kadınlarda kısırlığı, kısırlık ise stresi tetikliyor. Ayrıca stres erkeklerde testosteron hormonunu ve sperm üretimini düşürüyor. Sertleş- me sorunlarına (iktidarsızlık) yol açabiliyor. Bu gibi bir kısırdöngü durumunda stresi yönetmek ve mümkün olduğunca ondan uzaklaşacak yolları bulmak gerekir. Bunun için gerekiyorsa bir uzmandan psikolojik destek almak da faydalı olabilir.

SOSYALLEŞİN VE SPOR YAPIN

Üçüncü şahısların ve kaynağını bilmediğiniz bilgilerin etkisinde kalmayın.

Tedaviniz sizin özelinizdir, meraklı kişilerin sorularını cevaplamak zorunda olmadığınızı unutmayın.

Duygularınızı bastırmayın, tüm endişelerinizi doktor ve hemşireniz ile çekinmeden paylaşın.

Stresinizin nedenlerini belirleyin ve olabildiğince bunlardan uzak durmaya çalışın.

Stres yönetimi konusunda bilgilenin, etkili başa çıkma yollarını öğrenin.

Aktif olun; sosyalleşin, spor yapın, kitap okuyun, müzik dinleyin.

Tedavi sonucunu düşünmeden her geçtiğiniz aşamayı başarı olarak kabul edin.

Rahatlama ve nefes alma tekniklerini uygulayın.