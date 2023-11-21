Uzmanından kilo aldıran 5 besin: Kilo veremeyenlerin derdine son veren liste

Fazla kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geliyor. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının başlıca sebeplerini oluşturuyor. Uzmanı, kilo aldıran 5 besini sıralıyor:
KIZARTMA: Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır. Vücutta yağ oranınızın artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur.
BEYAZ UN: Un içeren gıdaları tükettiğinizde kan şekeriniz ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmanıza neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almanıza yol açar ve doyma hissinizi azaltır.
TUZ: Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 18 gram! İhtiyacımız ise sadece 5 gram. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketiyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuna neden olabilirsiniz. Tuz miktarını sınırlamanız gerekir.
ŞEKER: Fazla şeker tüketimi insülin salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalısınız.
ASİTLİ İÇECEKLER: Gazlı içeceklerin içerisindeki şeker, insülin salgılanmasını arttırır. Kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır.
'AYVA'YI YİYİN!
Sonbahar ve kış mevsimiyle beraber ilk akla gelen meyveler turunçgiller olsa da bu mevsimin bir başka şifa kaynağı ise ülkemizin de anavatanı olduğu meyve ayvadır. Uzmanı, ayvanın faydalarını sıralıyor:
Kabuğundaki pektin sayesinde tok tutar. Lif bakımından zengin ve düşük kalorili olduğu için kilo verdirir.
Nezle ve gripte iyileşmeyi hızlandırır.
Mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller.
Antioksidanlar metabolik stresinizi azaltır. Serbest radikallerin vereceği hasarı azaltır.
Inflamatuar bağırsak hastalıklara ve ülseratif kolit gibi sorunlara karşı korur.
Astım ve alerjik dermatit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.
ARTRİT YAŞA BAKMAZ
Artrit, eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyrediyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanı, artritin 7'den 70'e herkeste görülebileceğini söylüyor. Kısa, "Eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması, düzenli uyku, hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır" diyor.
TAZE FASULYE KALBİNİ BESLE
Taze ve kuru olarak yenilebilen fasulye, enerji veren yapısıyla vücudu güçlendirir. Beden ve zihin yorgunluğuna iyi gelir. Vücut gelişimini destekler. Kemikleri güçlendirir. Romatizma ve siyatik ağrıları bitirir. Yaşlanma etkilerine karşı koyar. Vücudu onarma ve yenileme özelliği bulunur. Kalp ritminin düzenli olmasına yardımcı olur. Kalp sağlığı için önerilir. Zehirlenme olayı yaşayanlar hemen taze fasulye yemeği yerlerse iyileşme süreçleri hızlanır. Çünkü taze fasulye toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir.
BİLMEMEZLİK ETMEYİN
İngiltere'de meme kanserini tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılan Anastrozol ilacının artık önleyici bir ilaç olarak kullanılacağı öğrenildi. İlacın orta ya da yüksek risk altındaki menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri görülme sıklığını neredeyse yüzde 50 oranında azaltabileceği belirtildi. İlacın risk altındaki 289 bin kadın için uygun olabileceği belirlendi.
TANSİYONA REZENE
Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir. Toksinleri atar.
KOLESTEROLE LEBLEBİ
Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.
BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI
Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Cildi besler.