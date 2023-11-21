Uzmanından kilo aldıran 5 besin: Kilo veremeyenlerin derdine son veren liste

Fazla kilolardan kurtulmak günümüzdeki en büyük problemlerden biri haline geliyor. Hareketsiz yaşam sürmek veya kötü beslenme bu kiloların oluşmasının başlıca sebeplerini oluşturuyor. Uzmanı, kilo aldıran 5 besini sıralıyor:

KIZARTMA: Et, balık, tavuk, patates gibi kızartılmış gıdalar kızartma yapıldığında trans yağ oluşturur. Bu da kolesterolü artırır. Vücutta yağ oranınızın artmasına, damar tıkanıklığına sebep olur.

BEYAZ UN: Un içeren gıdaları tükettiğinizde kan şekeriniz ani yükseleceğinden daha hızlı acıkmanıza neden olur. Bu durum da gün içerisinde daha fazla kalori almanıza yol açar ve doyma hissinizi azaltır.

TUZ: Türkiye'de günlük ortalama tuz tüketimi 18 gram! İhtiyacımız ise sadece 5 gram. Gün içerisinde aşırı miktarda tuz tüketiyorsanız vücudunuzda ödem oluşumuna neden olabilirsiniz. Tuz miktarını sınırlamanız gerekir.

ŞEKER: Fazla şeker tüketimi insülin salınımını arttırdığından bölgesel yağlanmaya neden olmaktadır. Bu yüzden günlük beslenmemizde basit şeker alımından kaçınmalı bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarından faydalanmalısınız.

ASİTLİ İÇECEKLER: Gazlı içeceklerin içerisindeki şeker, insülin salgılanmasını arttırır. Kalp hastalıkları, diyabet gibi metabolik rahatsızlıklara davetiye çıkartır.

'AYVA'YI YİYİN!

Sonbahar ve kış mevsimiyle beraber ilk akla gelen meyveler turunçgiller olsa da bu mevsimin bir başka şifa kaynağı ise ülkemizin de anavatanı olduğu meyve ayvadır. Uzmanı, ayvanın faydalarını sıralıyor:

Kabuğundaki pektin sayesinde tok tutar. Lif bakımından zengin ve düşük kalorili olduğu için kilo verdirir.

Nezle ve gripte iyileşmeyi hızlandırır.

Mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller.

Antioksidanlar metabolik stresinizi azaltır. Serbest radikallerin vereceği hasarı azaltır.

Inflamatuar bağırsak hastalıklara ve ülseratif kolit gibi sorunlara karşı korur.

Astım ve alerjik dermatit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.