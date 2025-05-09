Uzmanından astıma karşı 10 etkili öneri!

Türkiye'de her 12- 13 kişiden birinde astım görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sertaç Arslan, "Özellikle sigara dumanına maruz kalmak, yoğun hava kirliliği, düzensiz yaşam, hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kapalı ortamlarda uzun süre kalmak gibi yanlış yaşam tarzları astıma zemin hazırlayabiliyor.

Çocuklukta geçirilen bazı solunum yolu enfeksiyonları, ev tozu akarları, kimyasal temizlik ürünleri, stres ve ani hava değişimleri gibi etkenler de astım gelişiminde rol oynayabiliyor" diyor. Arslan, astıma karşı 10 etkili öneride bulundu:



1-Sigara dumanından mümkün olduğunca uzak durun.

2-Evinizi küf oluşumundan korumak için havalandırın.

3-Halı, perde, toz barındıran eşyalar gibi alerjenleri azaltın.

4-Polen dönemlerinde dışarı çıkış saatlerinizi sınırlayın.

5-Temizlik ürünlerine dikkat edin. Kokusuz ürünleri kullanın.

6-Soğuk havalarda ağzınızı atkıyla kapatın.

7-Stresi yönetmeyi öğrenin. Kaliteli uyumaya özen gösterin.

8-Temizlik yaparken tıbbi maske, eldiven ve gözlük kullanın.

9-Oda spreyleri, kumaş kokulandırıcılardan uzak durun.

10-Spor öncesi ısının. Spor türü ile ilgili doktorunuza danışın.

Doç. Dr. Sertaç Arslan, astımın önlenmesinde hem bireysel hem de toplumsal farkındalığın büyük önem taşıdığını vurguladı.



Arslan, astım nedeniyle hayat kalitesi düşen hastaların uzak durması gereken yaygın tetikleyici etkenleri anlattı.



Elektronik sigara, temizleyici ürünler, hava kırlılığı, ev tozu akarları, polenler, evcil hayvan tüyleri, klima, aşırı

stres.