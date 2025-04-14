Uzmanından anne adaylarına hayati uyarılar!

Her kadının yaşamındaki en özel ve hassas süreçlerden biri olan hamilelik sürecinde anne adayları, bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmeyi arzuluyor. Ancak hamilelik süreci sırasında yapılan bazı hatalar, anne ve bebek sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Güler, hamilelikte yapılan bazı yanlış alışkanlıkların, erken doğuma, gelişim geriliğine veya diğer sağlık sorunlarına yol açtığını söylüyor. Hamilelikte kaçınılması gereken 10 önemli hata ve bunların yerine uygulamanız gereken doğru alışkanlıkları anlatıyor:

1- Hareketsiz kalmak: Düzenli yürüyüşler ve hafif egzersizlerle aktif bir yaşam tarzı benimsemek, pıhtı oluşumunu önler ve süreci daha sağlıklı kılmaktadır.

2- Yetersiz veya aşırı beslenmek: Düzenli ve dengeli beslenmek, 3 ana öğün ve ara öğünlerle kan şekeri dengesini sağlamak, aşırı kilo alımını engellemektedir.

3- Vitamin takviyelerini bilinçsizce kullanmak: Doktor önerisiyle uygun dozda ve düzenli vitamin kullanımı yapmak sağlıklı gebelik için önemlidir.



4- Yetersiz miktarda su içmek: Bol bol su içmek, dehidrasyonu, kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemektedir. Hem bebek için hem anne adayı için gereklidir.

5- Altıncı aydan sonra sırt üstü uyumak: Sol yana yatmak, kan dolaşımını artırmaktadır. Böylece bebeğin daha iyi beslenmesi sağlanmaktadır.



6- Testleri düzenli yaptırmamak: Doktorun önerdiği aralıklarla testleri yaptırmak gerekmektedir. Bu sayede sağlıklı bir takip yapılır.



7- Uyku düzenine dikkat etmemek: Günde 8-10 saat kaliteli uyku, hem anne hem de bebek sağlığı için çok önemlidir. Özellikle hamileliğin son aylarında gereklidir.



8- Pişmemiş et ve et ürünleri tüketmek: Etlerin iyi pişirildiğinden emin olmak ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekmektedir.

9- Yanlış egzersizler yapmak: Doktorun onayıyla, hamileliğe uygun egzersiz programları oluşturulmalıdır.



10- Kozmetik ürünlerinin içeriğine dikkat etmemek: Doğal ve güvenilir içeriklere sahip kozmetik ürünlerini tercih etmek gerekmektedir.