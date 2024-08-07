Uzmanı yoyo sendromundan korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı

Pek çok kişi, kilolarından kurtulmak için diyet yapıyor. Ancak kiloyu koruyamayıp geri alabiliyor. Bu da yoyo sendromuna işaret ediyor. Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kişi yaşam tarzına uygulamakta güçlük çektiği bir tarzda diyet listesi uygular. Bu durum sonucu tekrar kilo alımı başlar. Bilinçsiz kilo verimleri bunun diğer bir sebebidir" diyor.

Yoyo sendromundan korunmak için yapılması gerekenlere anlatıyor: Size özel planlanmamış diyet listelerini kesinlikle uygulamayın. Sizi çok aç hissettiren programlardan uzak durun.