İçine bir kaşık koymak yeterli! Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın!

🛑 ASLA AYNI KAPAĞI KULLANMAYIN
Birçok ev hanımı, önceki yıllarda kullanılan konserve kapaklarını tekrar kullanmayı tercih ediyor. Ancak, kapakların tek kullanımlık olması gerekiyor. Geçmişte kullanılan bir kapak ile yeniden konserve yapmak, ürünün aylarca beklemesi düşünüldüğünde, hazırladığınız yiyeceğin bozulmasına neden olabilir. Kaynatılmış domatesleri, tek kullanımlık kapaklarla muhafaza etmelisiniz.
🔊 ASİT SESİ DUYUYORSANIZ DİKKAT EDİN
Kapakları tamamen kapattığınızı düşünseniz bile, konserveleri her 10 günde bir kontrol etmelisiniz. Bu kontrolü, konservelerin olduğu alana giderek kulağınızı cam kavanozlara dayayarak yapabilirsiniz. Duyulabilecek sesler, konservenizin hava kaçırdığını gösterecektir.
⚠️ ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR
Sesin hangi konserveden geldiğini bulup bu konserveyi imha etmelisiniz. Türkiye'de her yıl, hava kaçıran konservelere bağlı gıda zehirlenmesi vakaları görülmekte. Bu vakalar bazı zamanlarda ölümle sonuçlanabiliyor.
🧂 MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN
Konservelerin aylar sonrasında eşsiz lezzette kalması için sofra tuzunu tercih etmemelisiniz. Orta boy bir konserveye eklenecek 2 kaşık kaya tuzu, konservenin maksimum lezzete ulaşmasını sağlar.