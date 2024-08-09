İçine bir kaşık koymak yeterli! Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın!

Kış aylarında yüksek fiyatlar ve düşük kalitede domateslere mahkum olmamak için yazın konserve yapmak büyük önem taşıyor. Ancak yanlış yöntemler, tüm çabalarınızı heba edebilir. Uzmanlar, sağlıklı konserve yapmanın sırlarını açıklıyor. Doğru asitlik ayarı, uygun sıcaklıkta pişirme ve hava almayan kaplama teknikleri gibi konular, başarılı bir konserve için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu bilgilerle, kış boyunca lezzetli domateslerin tadını çıkarabilirsiniz.

Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor. Ancak, bu süreçte yapılacak hatalar tüm emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar...