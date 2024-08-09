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İçine bir kaşık koymak yeterli! Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, kışın hem lezzetsiz hem de pahalı olan domatesler için konserve yapmanın önemi bir kez daha gündeme geliyor. Ancak doğru teknikler kullanılmadığında, emekler boşa gidebilir. Uzmanlar, sağlıklı ve lezzetli domates konserveleri hazırlamanın püf noktalarını paylaşıyor. Sterilizasyonun önemi, kavanoz seçimi ve domateslerin işlenme şekli gibi konularda dikkat edilmesi gerekenler bu rehberde detaylandırılıyor.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:01
İçine bir kaşık koymak yeterli! Kışlık domates hazırlarken sakın bu hatayı yapmayın!

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Kış aylarında yüksek fiyatlar ve düşük kalitede domateslere mahkum olmamak için yazın konserve yapmak büyük önem taşıyor. Ancak yanlış yöntemler, tüm çabalarınızı heba edebilir. Uzmanlar, sağlıklı konserve yapmanın sırlarını açıklıyor. Doğru asitlik ayarı, uygun sıcaklıkta pişirme ve hava almayan kaplama teknikleri gibi konular, başarılı bir konserve için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu bilgilerle, kış boyunca lezzetli domateslerin tadını çıkarabilirsiniz.

Kış aylarında hem lezzetsiz hem de pahalı fiyatlara satılan domatesler, milyonlarca insanın yaz aylarında konserve stoklamasına neden oluyor. Ancak, bu süreçte yapılacak hatalar tüm emeğinizin boşa gitmesine neden olabilir. İşte yıllardır konserve yapan ev hanımlarına göre hem lezzet hem de sağlık için dikkat etmeniz gereken adımlar...

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden geliyor. Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Sarah Brunn 2023 yılında yapılan bir gıda güvenliği konferansında "Konserve kapaklarının yeniden kullanılmaması gerektiği, kapakların sızdırmazlık özelliğini kaybetmesi nedeniyle önemli bir konudur" şeklinde belirtiyor. İşte kışlık domates hazırlamanın püf noktaları...


🛑 ASLA AYNI KAPAĞI KULLANMAYIN

Birçok ev hanımı, önceki yıllarda kullanılan konserve kapaklarını tekrar kullanmayı tercih ediyor. Ancak, kapakların tek kullanımlık olması gerekiyor. Geçmişte kullanılan bir kapak ile yeniden konserve yapmak, ürünün aylarca beklemesi düşünüldüğünde, hazırladığınız yiyeceğin bozulmasına neden olabilir. Kaynatılmış domatesleri, tek kullanımlık kapaklarla muhafaza etmelisiniz.

🔊 ASİT SESİ DUYUYORSANIZ DİKKAT EDİN

Kapakları tamamen kapattığınızı düşünseniz bile, konserveleri her 10 günde bir kontrol etmelisiniz. Bu kontrolü, konservelerin olduğu alana giderek kulağınızı cam kavanozlara dayayarak yapabilirsiniz. Duyulabilecek sesler, konservenizin hava kaçırdığını gösterecektir.

⚠️ ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Sesin hangi konserveden geldiğini bulup bu konserveyi imha etmelisiniz. Türkiye'de her yıl, hava kaçıran konservelere bağlı gıda zehirlenmesi vakaları görülmekte. Bu vakalar bazı zamanlarda ölümle sonuçlanabiliyor.

🧂 MUTLAKA KAYA TUZU KULLANIN

Konservelerin aylar sonrasında eşsiz lezzette kalması için sofra tuzunu tercih etmemelisiniz. Orta boy bir konserveye eklenecek 2 kaşık kaya tuzu, konservenin maksimum lezzete ulaşmasını sağlar.

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