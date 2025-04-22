Uzmanı uyarıyor! Vücuttaki morluklara dikkat: Hangi hastalığın habercisi?

Hemofili, kanın pıhtılaşma faktörlerinin doğuştan eksikliği sonucu oluşuyor. Hematoloji Uzmanı Dr. Sevinç Yılmaz, hastalığın zamanında fark edilip uygun şekilde tedavi edildiğinde çocukların sağlıklı ve aktif bir hayat sürebileceğini belirtiyor.



Yılmaz, "Nedensiz morluklar, burun kanamaları, küçük çarpmalarla oluşan şişlikler ve uzun süren kanamalar, genellikle ailelerin ilk fark ettiği belirtiler oluyor. Ayrıca, diz veya dirsek gibi eklem bölgelerinde sık sık ağrı ve şişlik yaşayan çocuklar da değerlendirilmelidir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN