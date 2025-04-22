Uzmanı uyardı! Sigara ve alkole dikkat: Beyin sağlığı için bu besinleri tüketin

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Süber Dikici, "Beynin ön kısmı 'prefrontal korteks' olarak adlandırılıyor. Yaşlandıkça yıpranan ve fonksiyonlarını yitiren ilk alan prefrontal korteks alanıdır. Bu bölge düşünsel davranışlarımızın kontrol edilmesinde görev almaktadır. Yaşlılardaki en önemli bilişsel sorunlardan birinin düşünceleri takip etme ve rastgele düşüncelerin araya girmesinin önüne geçme becerisi olmasının nedeni, prefrontal korteksteki hasarlardır" diyor. Beyin sağlığı için yapılması gerekenleri anlatıyor:



BOL VE TEMİZ OKSİJEN SAĞLANMALI

Beyni yoran monotonluktur. Hayatımız ne kadar çeşitlendirilirse, beynimizin o kadar rahatlatılması sağlanabilir. Rutin davranışlardan vazgeçilmeli, bol ve temiz oksijen sağlanmalıdır. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2'sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25'ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir.



YABAN MERSİNİ BEYNİ KORUR

Balığın beyin dostu bir gıda olduğu kesinlikle doğrudur. Zira balık yağı vücudun miyelin üretmekte kullandığı Omega-3 yağ asitlerini (özellikle dokoza hegzanoik asidi) temin eden temel bir besin kaynağıdır. Somon, alabalık, palamut, sardalya başta olmak üzere yağlı balıklar tercih edilmelidir. Yaban mersini, antiinflamatuar ve antioksidan içeriği sayesinde beyin sağlığına çeşitli etkilerde bulunur. Bunun yanında flavonoidler sayesinde de beyin hücrelerini koruyarak öğrenme kapasitesini artmasını sağlar.



BİTTER ÇİKOLATA STRESE İYİ GELEBİLİR

Bitter çikolata içeriğinde bulunan flavonoidler, kafein ve teobromin gibi bileşenler sayesinde beyin sağlığını destekler. İçerisindeki antioksidanlar ise beyin hücrelerini serbest radikallerin yol açtığı oksidatif strese karşı korunmasında etkili olur. Kafein ise enerji ve uyanıklık seviyesini artırarak kısa süreli zihinsel performansı yükseltir.



Beynin fonksiyonel gelişimi açısından ceviz yenebilir. Yeşil yapraklı sebzeler tüketilebilir. Unutkanlığa karşı kabak çekirdeği tercih edilebilir. Yaşlandıkça beyindeki düşüncelerin iletimi de yavaşlar. Sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar, bu sürecin hızlanmasına neden olur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN