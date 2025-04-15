SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı uyarıyor! Koku yok Parkinson var: Bu belirtilere dikkat edin

Parkinson hastalığı, daha çok 65 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Dr. Yüksel Dede, “Parkinson’un erken evre belirtileri koku duyusunda azalma, kabızlık, uykuda konuşma olabiliyor” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Uzmanı uyarıyor! Koku yok Parkinson var: Bu belirtilere dikkat edin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle 65 yaş üstünde görülüyor. Ancak genetik yatkınlık veya çevresel faktörlerle daha genç yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor. Bu sayı giderek artıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Yüksel Dede, Parkinson hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

GENETİK YATKINLIK RİSKİ ARTIRIYOR
Hastalığın klasik belirtileri arasında titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik ve denge sorunları yer alır. Ancak, bu belirtilerden yıllar önce başlayan erken evre işaretleri de vardır. Koku alma duyusunda azalma, kabızlık, depresyon, uykuda konuşma ya da ani hareketler gibi bulgular Parkinson'un erken habercisi olabilir. Erkeklerde, kadınlara oranla hastalığın görülme sıklığı daha yüksektir. Genetik yatkınlık ve uzun süreli kimyasal madde maruziyeti (örneğin pestisitler) riski artıran diğer faktörlerdir.

KÖK HÜCRE UMUT VADEDİYOR
Tedavide son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Daha etkili ilaçların yanı sıra infüzyon pompaları ve beyin pili (derin beyin stimülasyonu) gibi cerrahi seçenekler mevcuttur. Genç yaşta Parkinson hastalığı tanısı almış hastalar için beyin pili tedavisi uygun bir seçeneğidir. Ayrıca, yapay zeka destekli uygulamalar hastalığın takibinde kullanılmaya başlanmıştır. Kök hücre çalışmaları ise halen deneysel aşamadadır, ancak umut vadetmektedir.

BOL SU İÇİLMELİ
Yaşam kalitesini artırmak için ilaçların düzenli kullanımı, sağlıklı ve lifli beslenme, bol su içilmeli, egzersiz (yürüyüş, pilates, dans), fizik tedavi ve sosyal hayata katılım büyük önem taşır. Parkinson hastaları ve yakınları için bilinçlenme, destek grupları ve eğitim faaliyetleri de süreci daha sağlıklı yönetmeye yardımcı olabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İhaleye fesat, yolsuzluk, kamu zararı... CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! İmamoğlu ile aynı davanın sanığı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Görüntüler mide bulandırdı
Meteoroloji’den zirai don, kar ve fırtına alarmı! 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı verildi: Ankara, Bolu...
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: CHP kaos siyasetine hız verdi
Ekrem İmamoğlu’nun kuryeliğini yapan avukatlar suç mu işledi?
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a nükleer silah uyarısı: Sahip olamazlar
Türkiye bu olayı konuşuyor! Bungalovda gizli kamera skandalı: Ampulün içine yerleştirmişler! Polis incelemesine alındı
Narin Güran cinayeti davasında karar verildi: O tarihe ertelendi! 15 sanık hakim karşısına çıkmıştı
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi