Uzmanı uyarıyor! Görülme oranı 20’li yaşlara kadar indi: Bu hastalığa neden olan 7 önemli konu

Dünyada önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan hipertansiyon, atar damarlardaki kan basıncının sürekli normalin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanıyor. Dünyada 1 milyar 280 milyon, ülkemizde de 16 milyonu aşkın kişinin hipertansiyon hastası olduğu belirtiliyor. Ülkemizde her 3 kişiden 1'i hipertansiyonla mücadele ediyor. Üstelik, yapılan son çalışmalar, hipertansiyonun artık 20'li yaşlarda, hatta 15-19 yaş aralığında bile giderek daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Turfan, hipertansiyon yaşını öne çeken 7 etkeni anlattı. Önemli öneriler ve uyarılarda bulundu:



OBEZİTE:

Aşırı vücut ağırlığı, kan basıncının yükselmesine sebep olmaktadır. Vücut kitle indeksinde her 1 birimlik artış, hipertansiyon riskini yüzde 7 oranında artırmaktadır. Sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak vücut kitle indeksinizi 18.5–24.9 aralığında tutmaya özen gösterin.



AŞIRI TUZ TÜKETİMİ:

Tuz, damarların kasılmasına neden olarak tansiyonu yükseltiyor. Hipertansiyonun son yıllarda gençlerde daha sık görülmesinde, içeriğinde bolca tuz barındıran fast food gıdalara olan yönelim önemli bir rol oynuyor. Günlük 5 gramdan fazla tuz tüketilmemesi gerekiyor. Yemeklerinizi tuz yerine baharat, limon veya sarımsakla tatlandırın. Fazla tuz içermeleri nedeniyle fast food ve paketli gıdalardan da kaçının.



Hareketsiz bir yaşam: Gençlerin yüzde 80'inden fazlası yeterince hareket etmiyor. Fiziksel aktivite eksikliği de damar sağlığını bozarak kan basıncını yükseltiyor. Haftada 150 dakika egzersiz yapan bireylerde risk yüzde 30 oranında azalıyor. Haftada en az 5 gün, günde 30 dakika yürüyüş veya kardiyo egzersizleri yapmak lazım.



SİGARA VE ALKOL KULLANIMI:

Sigara kullanan gençlerde hipertansiyon riski içmeyenlere göre yüzde 20 oranında daha fazla oluyor. Haftada 100 gramdan fazla alkol almak hipertansiyon riskini yüzde 40 oranında yükseltebilmektedir. Eğer sigara ve alkol kullanıyorsanız en kısa zamanda bırakın.



UYKU BOZUKLUKLARI:

Uykusuzluk ve uyku apnesi gibi uyku bozuklukları gece boyunca oksijen düşüklüğüne neden olmakta, bu sorun da hipertansiyonu tetiklemektedir. Günde 2-3 fincandan fazla kahve tüketmeyin, enerji içeceklerinden de kaçının.



STRES VE ANKSİYETE:

Stres hormonları damarların büzülmesine yol açarak kan basıncını artırabiliyor. Meditasyon veya gevşeme egzersizleri yaparak, yeni bir hobi edinerek stres yönetim becerilerinizi geliştirebilirsiniz



BAZI BÖBREK HASTALIKLARI:

Bazı böbrek hastalıkları vücutta sodyum ve sıvı dengesini bozuyor, kan basıncı yükseliyor. Yapılan çalışmalar, genç hipertansiyon hastalarının yüzde 15-20'sinde böbrek hastalığı olduğunu gösteriyor. Düzenli olarak yaptıracağınız kan ve idrar testleriyle böbrek sağlığınızı kontrol ettirin.

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