Uzmanı uyarıyor: Fazla vitamine dikkat!

Vitaminler, vücudumuzda gerçekleşen tüm işlemlerde anahtar rol oynuyor. Vitaminlerin vücutta bir oranda sentezlenmeyen, yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre metabolizmasında önemli tepkimeleri uyaran organik bileşikler olduğunu ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Güven Koç, vitamin takviyeleri konusunda önemli bilgiler verdi:



EKSİKLİĞİNDE ALINMALI

Gebelik, yaşlılık gibi bazı fizyolojik durumlarda, bazı çevresel faktörlerle, bazı hastalıklar veya ilaç tedavisi durumlarında vitamin ihtiyacı artabilir. Vitamin takviyesi gerekebilir. Sağlıklı bireylerin gıdalarına ek olarak vitamin almalarına gerek yoktur. Kronik hastalıklar gibi durumlarda, vitaminlerin bağırsaklardan emiliminin bozulduğu durumlarda, yaşamın sağlıklı sürdürülmesi açısından vitamin takviyelerinin alınması gerekmektedir.



BÖBREK TAŞI RİSKİ ARTABİLİR

Doktor kontrolü olmadan, hastanın kontrolsüz vitamin kullanması, özellikle yağda eriyen D vitamini, A vitamini gibi hormonların toksik seviyelere çıkmalarına ve vücuda zarar vermelerine sebep olabilmektedir. Suda çözünen B ve C vitamini fazlalığı, vücutta böbrek yolundan çabuk atıldıklarından büyük yan etkiler oluşturmaz. B grupları yüksek dozlarda alınırsa zehirlenme semptomları kişide gözlemlenebilir. Bu belirtiler arasında gözde ışık hassasiyeti, ishal, kalp çarpıntısı, cilt problemleri, baş ağrısı gelişebilir. C grubunun yüksek dozda alınması, demir düzeyinin kanda yükselmesine neden olabilir. Böbrek taşı oluşma riski artabilir. Dr. Güven Koç, "Kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekmektedir." dedi.

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