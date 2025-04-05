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Uzmanı uyarıyor! Bu belirtiler varsa dikkat: İşitme kaybına neden olabilir

Kulak kireçlenmesi, çınlama ve baş dönmesi gibi şikayetlere yol açıyor. İlerleyen süreçte ise kalıcı işitme kaybına kadar ilerliyor. Demans riskini artıran bu hastalıkta erken teşhis tedavide başarı şansını artırıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Nisan 2025
Uzmanı uyarıyor! Bu belirtiler varsa dikkat: İşitme kaybına neden olabilir

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Otoskleroz, halk arasında kulak kireçlenmesi olarak biliniyor. İç kulak kapsülünü oluşturan kemikteki yenilenme döngüsünün bozularak anormal sert bir kemik dokunun ortaya çıkması, sesin iç kulağa iletilmesini engelliyor. İşte bu durum, ilerleyen süreçte işitme kayıplarına yol açıyor.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arif Ulubil, ülkemizde sık görülen ancak pek bilinmediği için ihmal edilen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

20'DE BAŞLAR
Kulak kireçlenmesi, toplumun yüzde 1'inde görülüyor. Özellikle genç erişkinlerde işitme kaybına yol açıyor. En çok 20'li yaşlarda kendini belli eden, 15-45 yaşları arasında rastlanan hastalığın görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla oluyor. Bilinen belirli bir nedeni olmamasına rağmen genetik faktörler ve hormonal değişikliklerin hastalığa yol açabileceği düşünülüyor.

BU ŞİKAYETLER VARSA
Otoskleroz, genellikle zamanla kademeli olarak artan işitme kaybıyla belirti veriyor. Hastaların yaklaşık yüzde 75'inde işitme kaybı her iki kulağı da etkiliyor. Prof. Dr. Ulubil "Otoskleroz hastaları kendi seslerini kulaklarında daha güçlü duyduklarından düşük sesle konuşur.

Bazı hastalar ilginç bir şekilde gürültülü ortamlarda konuşmaları daha iyi takip edebildiklerini de belirtebiliyorlar. İşitme kaybına bazen kulak çınlaması, baş dönmesi ve denge sorunu olur" bilgisini veriyor.

DEMANS RİSKİ YÜKSEK
Kulak kireçlenmesinin neden olduğu kalıcı işitme kaybı, zamanla nörolojik hastalıklara da zemin hazırlıyor. Öyle ki kulak duymadığındabeyin zaman içinde kelimeleri işleme kapasitesini yitiriyor. Hastalarda erken demans ortaya çıkabiliyor. Ayrıca işitememenin yarattığı depresyona sık rastlanıyor.

TEDAVİDE BAŞARI % 95
Prof.Dr. Ulubil, tedaviyle ilgili şunları söylüyor: İşitme kaybı tedavisinde; cerrahi en çok tercih edilen ve uygulanan tedavi şeklidir. Düzelme olasılığı yüzde 95'tir. Cerrahi tedavi istemeyen kişiler işitme cihazları kullanılır.

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