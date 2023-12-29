Uzmanı uyardı: Yüksek kolesterol kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açıyor!

Kalp ve damar sağlığı, uzun bir hayat için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Okan Er, yüksek kolesterolün kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor.