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Uzmanı uyardı: Yüksek kolesterol kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açıyor!

Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Özellikle ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor. Korunmak için Akdeniz tarzı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Uzmanı uyardı: Yüksek kolesterol kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açıyor!

Kalp ve damar sağlığı, uzun bir hayat için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Okan Er, yüksek kolesterolün kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ
Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor.

Özellikle yanlış beslenme ve genetik faktörler nedeniyle kolesterol hastalığı riskinin arttığını belirten Dr. Er, şöyle devam ediyor: Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz.

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