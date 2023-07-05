Uzmanı uyardı: Tiroit kanserinde nodül sayısı kanser riski açısından oldukça önemli

Endemik bir guatr ülkesi olan Türkiye'de tiroit kanseri tanısı alan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Her tiroit kanserinde mutlaka ameliyat gerekiyor. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, sıklığı giderek artan tiroit kanseriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Tiroit kanserinde nodül sayısının da kanser riski açısından önemli olduğunu belirten Ayşan, nodül sayısı arttıkça kanser riskinin artmadığına, tersine azaldığına dikkat çekiyor: Nodüllerin görülmesindeki artışa bağlı olarak kanser de artıyor. Aileden gelen genetik kodlar ve coğrafya tiroit kanserinde en önemli risk faktörlerindendir.
KRİTİK SINIR 40 YAŞ
Ülkemizin Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroit kanseri sık görülür. Ülkemizde tiroit kanserini her 5 yılda, bir önceki 5 yıldan daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Var olan faktörler devam ettiği sürece tiroit nodülü ve kanseri görülme sıklığı artacaktır. Tiroit kanseri, kan tahlillerinde çıkmıyor. Elimizdeki en değerli tanı aracı ultrasondur. 40 yaşından sonra ilk tiroit ultrasonu mutlaka yapılmalı.
FAZLAYSA İYİDİR
Ultrasonda çok fazla nodül gördüğümüzde rahatlıyoruz. Bir ya da iki tane nodül göründüğünde ise kanserin olma ihtimali artıyor. Diğer yandan, şu da unutulmamalıdır ki, tiroit nodüllerinin sadece yüzde 5'i kanserdir, yüzde 95'i kanser değildir. Ne yazık ki, tiroitinde nodül tespit edilen kişiler hemen kanser oldukları düşüncesine kapılıyorlar. Oysa bu çok yanlış. Nodül varsa endişe etmeyin ama bir uzmana görünmeyi de ihmal etmeyin.
Nodül çapının artması, kanser riskini artırıyor. Tiroit semptom vermediği için çapı 6-7 cm'e ulaşmış nodülü olanlarda bile bulgu görülemiyor. Düzenli muayeneler önemlidir.