Uzmanı uyardı: Tiroit kanserinde nodül sayısı kanser riski açısından oldukça önemli

Endemik bir guatr ülkesi olan Türkiye'de tiroit kanseri tanısı alan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Her tiroit kanserinde mutlaka ameliyat gerekiyor. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, sıklığı giderek artan tiroit kanseriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Tiroit kanserinde nodül sayısının da kanser riski açısından önemli olduğunu belirten Ayşan, nodül sayısı arttıkça kanser riskinin artmadığına, tersine azaldığına dikkat çekiyor: Nodüllerin görülmesindeki artışa bağlı olarak kanser de artıyor. Aileden gelen genetik kodlar ve coğrafya tiroit kanserinde en önemli risk faktörlerindendir.





KRİTİK SINIR 40 YAŞ

Ülkemizin Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroit kanseri sık görülür. Ülkemizde tiroit kanserini her 5 yılda, bir önceki 5 yıldan daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Var olan faktörler devam ettiği sürece tiroit nodülü ve kanseri görülme sıklığı artacaktır. Tiroit kanseri, kan tahlillerinde çıkmıyor. Elimizdeki en değerli tanı aracı ultrasondur. 40 yaşından sonra ilk tiroit ultrasonu mutlaka yapılmalı.