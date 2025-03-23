Uzmanı uyardı: Oruçta ağız ve diş sağlığına dikkat!

Oruçta ağız ve diş sağlığı ihmale gelmiyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, alınması gereken tedbirleri açıklıyor. "İftar ve sahurdan sonra olmak üzere mutlaka iki kez dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılmalı.

Ağız kokusu uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır" diyor. Kokuyu önlemek için sahurda çilek, yoğurt, peynir gibi dişleri güçlendiren gıdaların tüketilmesini öneriyor.