Uzmanı uyardı: Melatonin eksikliği hastalığı çağırıyor

Genellikle geceleri salgılanan melatonin, uzun süredir uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendiriliyor. Pek çok kanser tümöründe büyümeyi baskılıyor.
Genellikle geceleri salgılanan melatonin, uzun süredir uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendiriliyor. Pek çok kanser tümöründe büyümeyi baskılıyor.
Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Melatonin seviyesi normalden fazla düşerse, hastalıklara yakalanma riski artar, yaşlanma süreci hızlanır. Yetersiz uyku, stres, huzursuzluk durumları melatonin eksikliğini tetikler. Alkol, sigara, aşırı kahve tüketimi ile bazı ilaçlar da melatonin hormonu üretimini baskılayabiliyor" diyor.
BRONŞİTE PEKMEZ
Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarından rahatlama sağlar.
GENÇLİK FINDIKTA SAKLI
Fındık tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinirleri sağlamlaştırır. Diyabet riskini azaltır. Kolesterolü düşürür. Kansere karşı korur. Yaşlanmayı engeller.
SAĞLIĞINI SİRKELE
Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engeller. Kan şekerini düşürür. Tokluk hissi verir. Zayıflatır. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.
KABIZLIĞA KABAK
Balkabağı, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yüksek lifle kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.