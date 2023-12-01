Hürrem Sultan’ın güzellik sırrı bakın neymiş! İbn-i Sina’nın asırlık güzellik tüyosu! Cam gibi cilt elde etmek için bunu yapın

İbn-i Sina, sadece hastalıkların tedavisi konusundaki bilgisiyle değil, aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı konusundaki öğretileriyle de dikkat çekiyor. Bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında, cilt sağlığını korumak ve güzelliği artırmak için çeşitli önerilerde bulunan İbn-i Sina, dünya çapında "Tıbbın Babası" olarak biliniyor. Peki sağlıklı bir cilt için ne yapmak gerekiyor? İşte İbn-i Sina'nın cilt bakımı tavsiyeleri...

İbn-i Sina'nın cam gibi bir cilt için önerdiği temel prensipler arasında temizlik ilk sırada yer alır. Cildin düzenli arınması, sağlıklı ve parlak bir cildin temelini oluşturur. Ayrıca, doğal ürünlerin kullanımıyla kimyasal maddelerden kaçınılması, cildin zarar görmesini önler. Osmanlı İmparatorluğu'nun etkili padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın güzelliği de İbn-i Sina'nın reçetelerine dayandırılıyor.