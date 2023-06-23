Uzmanı uyardı: Kalp sağlığı için bol bol su için!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar, herkesi bunaltacak seviyeye çıkıyor. Hayatı tehdit eden bu durum karşısında Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havanın, kalp hastaları için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Boztorun, "Kalp hastaları sıcak havalarda özellikle dikkatli olmalıdır.
Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir. Vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybı kan basıncını düşürür, kalp atımlarında artışa yol açar. Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir" diye konuşuyor.
KAHVE YERİNE TÜKETİN
Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda kalp hastalarının basit önlemlerle korunabileceğini belirtiyor. Şu 5 önemli tavsiyeyi veriyor:
-SIVI ALIMINA DİKKAT EDİN: Sıcak havalarda vücudunuzda daha fazla su kaybı yaşanır. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Ayrıca alkol ve kafein gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerden kaçının.
-DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Kalp sağlığı için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Ancak sıcak havalarda egzersiz yaparken dikkatli olun. En uygun zaman erken sabah veya geç akşam saatleridir. Ayrıca, egzersiz yaparken bol sıvı tüketmeyi ihmal etmeyin.
-SERİN BİR ORTAMDA KALIN: Sıcak havalarda mümkünse serin bir ortamda kalmaya özen gösterin. Eğer evinizde klima yoksa gölgeli bir yerde dinlenin veya havalandırması iyi olan bir yerde bulunun.
-BESLENMENİZE DİKKAT EDİN: Sıcak havalarda ağır, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçının. Bunlar kalp hastalığı riskini artırabilir. Daha hafif, taze ve mevsimlik yiyecekler tercih edin.
-İLAÇLARINIZI DÜZENLİ KULLANIN: Kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları çok önemlidir. Sıcak havalarda ilaçlarınızın etkisi değişebilir, bu nedenle doktorunuzla görüşerek gerekli düzenlemeleri yapın.