Uzmanı uyardı: Kalp sağlığı için bol bol su için!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar, herkesi bunaltacak seviyeye çıkıyor. Hayatı tehdit eden bu durum karşısında Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havanın, kalp hastaları için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Boztorun, "Kalp hastaları sıcak havalarda özellikle dikkatli olmalıdır.

Yaz aylarında vücudunuz ısıyı düşürmek için terler, bu da gereğinden fazla sıvı kaybetmeniz anlamına gelir. Vücuttaki sıvı, tuz ve minerallerin kaybı kan basıncını düşürür, kalp atımlarında artışa yol açar. Bu kaybı birçok insan su veya şekersiz içeceklerle telafi eder. Eğer kalp hastalığınız varsa, aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir" diye konuşuyor.





KAHVE YERİNE TÜKETİN

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sıcak havalarda kalp hastalarının basit önlemlerle korunabileceğini belirtiyor. Şu 5 önemli tavsiyeyi veriyor:



-SIVI ALIMINA DİKKAT EDİN: Sıcak havalarda vücudunuzda daha fazla su kaybı yaşanır. Bu nedenle gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterin. Kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Ayrıca alkol ve kafein gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerden kaçının.