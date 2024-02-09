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Uzmanı uyardı: İşte hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kural...

Yüksek tansiyon, beyin kanamasından inmeye, kalp krizinden böbrek yetmezliğine kadar çok sayıda tehlikeli hastalığa yol açabiliyor. Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyona karşı dikkat edilmesi gereken 7 hayati kuralı anlatıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Uzmanı uyardı: İşte hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kural...

Ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden hipertansiyon, tedavi edilmediğinde ölüme bile neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre; dünyada 1.5 milyardan fazla hipertansiyon hastası mevcut ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişi yüksek kan basıncının neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyon vakalarındaki yükselişte pandemi sürecinde hastalık kapma endişesi, yakınların kaybı, finansal zorluklar gibi nedenlerle artan stresin önemli bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kuralı anlatıyor:



SİGARA VE ALKOL İÇMEYİN
Sigara, özellikle sempatik sinir sistemini uyararak hipertansif bir etki yaratıyor. Damar sertliğini ve nabız dalga hızını arttırıcı etkileri nedeniyle merkezi kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.

TUZU KISITLAYIN
Tuzun kan basıncını arttırması içindeki sodyumdan kaynaklanıyor. Alınan fazla sodyum damar içindeki volümün artmasına neden oluyor. Bir süre sonra bu durum kan basıncında artışa yol açıyor.

KALP DOSTU BESLENİN
Sağlıklı ve dengeli beslenme, vücudun fonksiyonlarını daha iyi sürdürebilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Düzensiz beslenme hipertansiyona neden olur.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Yapılan çalışmalarda; düzenli egzersiz yapan aktif kişilerde kan basıncı değerlerinin daha düşük olduğu gözlendi. Haftada 5-6 gün, 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmanız, vücudunuzun egzersiz ihtiyacını karşılayacaktır.

UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN
Uyku, vücutta kan basıncını etkileyen otonom sinir sistemi fonksiyonlarını ve fizyolojik olayları etkiliyor. Özellikle orta yaşlı kişilerde azalmış uyku süresi ve kan basıncındaki artış arasında ilişki gözlenmiştir.

İDEAL KİLODA KALIN
Obezite ve hipertansiyon ilişkisi hala araştırılmaya devam edilen bir konu. Obezitenin vücuttaki kimyasal reaksiyonlara olan olumsuz etkisinin hipertansiyonu tetiklediği düşünülüyor.

STRESİ YÖNETİN
Stres doğrudan hipertansiyona yol açmamakla birlikte, stresli dönemlerde kan basıncı geçici olarak artabiliyor. Stresli süreçte vücudumuzda salgılanan hormonlar damarlara zarar vererek kardiyovasküler riskimizi artırıyor. Hipertansiyon için tetikleyici bir faktör olabiliyor.

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