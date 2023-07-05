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    Uzmanı uyardı: Gece diş fırçalamak sağlık açısından oldukça önemli

    Gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp krizi riskini artırabileceği açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Sıra ’diş’ı sonuç

    Japonya'da yapılan araştırma, diş fırçalama sıklığı ile kalp rahatsızlığı riski arasındaki ilişkiye odaklandı. İncelenen Osaka Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 1675 katılımcı, dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar, dişlerini yalnızca geceleri fırçalayanlar, dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar ve dişlerini hiç fırçalamayanlar olarak dört gruba ayrıldı.

    Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi. Araştırma, dişleri geceleri fırçalamanın sağlık açısından önemli olduğunu ortaya koydu.

    ÇİLEK STRESİ BİTİRİR

    C vitamini deposu çilek, kanı temizler. Sakinleştirerek stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Karaciğeri korur.

    KEMİKLERE YUMURTA

    Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, iyi kolesterolü artırır. Kalp sağlığını korur. Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.

    AĞRILARA NAR SUYU

    Antioksidan deposu nar, sindirimi güçlendirir. Kandaki mikropları temizler. Eklem ağrılarını azaltır. Zatürrenin doğal ilacıdır. Cildi gençleştirir.

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    Memura büyük zam
    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Gece diş fırçalamak sağlık açısından oldukça önemli
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