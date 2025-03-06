Uzmanı uyardı: Dizlerde oluşan ağrı hafife alınmamalı

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan kireçlenme, özellikle dizleri vuruyor. Merdiven inerken, çıkarken veya oturup ayağa kalkarken oluşan ağrı, yaşam kalitesini düşürüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, fazla kilonun da eklem kıkırdağını olumsuz etkilediğini söylüyor.



İnanır, "Portakal, mandalina, greyfurt, küçük taneli meyveler, dolmalık biber, domates, soğan kolajen üretiminde kullanılır. Balık da içerdiği Omega-3 sayesinde iskelet sistemini destekler. D vitamini kesinlikle yeterli düzeyde tutulması gereken bir tedavi aracıdır" diyor.

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