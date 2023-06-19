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    Uzmanı uyardı: Diş ve diş etlerini etkileyen iltihap kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor!

    Diş eti iltihabı, kronik hastalıklara yol açabiliyor. Dr. Eda Özdere, iltihaplı kişilerde kalp sağlığı riskinin 3 kat arttığını açıklıyor. Ağız bakterilerinin ve diş eti iltihabı birtakım kronik hastalıklarıda beraberinde getiriyor.

    Diş ağrısı kalp sancısı

    Diş sağlığını korumak, hayati sorunlara karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere, diş sağlığı hakkında önemli bilgiler veriyor: Ağız sağlığımızın doğrudan tüm vücut sağlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerekiyor. Ağız bakterilerinin ve diş eti iltihabı birtakım kronik hastalıklara neden oluyor.

    Kalpte meydana gelen ve endokardit adı verilen enfeksiyon, genellikle ağız yoluyla vücuda giren bakteri veya diğer mikropların kan dolaşımı yoluyla kalbin belirli bölgelerine ulaşmasıyla ortaya çıkar. Araştırmalara göre periodontal (diş ve diş etlerini etkileyen iltihap) hastalığı olan kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski üç kat fazla.



    DÜŞÜK OLASILIĞI VAR
    Sağlıksız ağız yapısı, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra, felç, bakteriyel zatürre gibi hayati sorunlara yol açabiliyor. ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yapılan beş yıllık bir araştırmaya göre periodontal hastalığı olan hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebek riskinin 7 kat arttığı gözlendi. Diyabeti olan kişilerde periodontitis (diş eti çekilmesi) daha sık ve şiddetli seyrediyor.

    DİYABETE DİKKAT
    Yapılan çalışmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte daha zorlandıklarını da ortaya koyuyor. Kısacası düzenli ağız ve diş bakımı, diyabet kontrolünü kolaylaştırabiliyor. Yani kontrolsüz diyabet, diş eti hastalıklarına davetiye çıkartırken diyabetli bireylerde tedavi edilmeyen bu hastalıklar diyabetin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.



    NELER YAPMALI
    -Dişlerinizi günde iki kez düzenli olarak fırçalayın.

    -Dişlerin arasına kaçan gıdaların ağız kokusuna, diş etinde tahrişe ve hastalığa neden olmasını önlemek için günlük diş ipi kullanın.

    -Oluşabilecek sorunları önlemek veya erken aşamalarında tespit edebilmek için diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin.

    -Sağlıklı ve dengeli beslenin.

    -Sigara kullanmayın.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Diş ve diş etlerini etkileyen iltihap kronik hastalıklara davetiye çıkarıyor!
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