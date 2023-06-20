Karaciğer yağlanmasını önlemek için hayat kurtaracak öneriler!

Karaciğer yağlanması bulunan kişilerde kalp krizi 2-3 kat fazla, karaciğerde iltihap ve sertleşme olan hastaların yüzde 20-30'unda ise yıllar içinde siroz veya kanser geliştiği belirtiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, hayat kurtaracak açıklamalar yapıyor.
Yaprak, "Karaciğer yağlanması ve aşırı kilo nedeniyle oluşan sorunlar dünyada her üç kişiden birini etkiliyor. Siroz gelişmiş bireyler en çok karaciğer nedenli sorunlardan hayatını kaybederken henüz siroz olmamış ama karaciğer yağlanması bulunan kişilerde en büyük ölüm nedeni, kalp ve damar hastalıkları ve karaciğer dışı organ kanserleridir." diyor.
Yağlanmayı yok etmek için tavsiyelerini sıralıyor: Vücut ağırlığının yüzde 10'unu içerecek şekilde kilo verin. Akdeniz tarzı beslenmeye ağırlık vermeniz lazım. Bol sebze yemek, doymuş yağ yerine zeytin yağını tercih etmek, şekerli içeceklerden, karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanız iyi olur.
DOĞAL ANTİBİYOTİK SOĞAN SARIMSAK!
Doğal bir antibiyotik olarak hayatımızda bulunan bazı gıdalar, aslında çevresel faktörlere karşı bağışıklığınızı güçlü tutmanızın da en iyi yollarından biri oluyor. İşte o besinler...
Sarımsak: Allisin adlı bir bileşik içerir. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Sarımsağı doğal haliyle yemeklere ekleyebilir veya çiğ sarımsak suyu içebilirsiniz.
Zencefil: Gingerol adlı bileşiği içerir. Güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir.
Soğan: Kükürt bileşikleri içerir. Soğanı yemeklerde veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.
Bal: Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yara tedavisinde de kullanılır.
Lahana: Kanserle savaşır. Kilo verdirir.
GEÇ UYUYANLAR ERKEN ÖLÜYOR
Finlandiya'da yapılan araştırmada geç uyuyanların alkol ve sigara tüketimiyle erken ölüm arasındaki bağlantı incelendi. Araştırmada 24 yaşındaki 22 bin 976 kadın ve erkeğin 1981 ile 2018 yıllarındaki verileri değerlendirildi. Geç uyuyanların daha çok sigara ve alkol tükettiği tespit edildi. Katılımcıların 2018'de 8 bin 728'inin öldüğü ve gece aktif olan insanların, gündüz aktif olanlara nazaran ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğu belirtildi.
SAĞLIĞA YEŞİL IŞIK
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor... Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, lifli yapıları sayesinde vücudu tepeden tırnağa onarıyor. Dr. Fevzi Özgönül, sofradan eksik edilmemesi gereken muhteşem yeşil sebzeleri sıralıyor:
ENGİNAR: Karaciğer dostudur. Antioksidan deposudur. Mide ve bağırsakları dezenfekte eder.
BEZELYE: Protein, lif ve nişasta zenginidir. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendirir.
BAKLA: Protein ve vitamin deposudur. Kemik ve kaslara kuvvet verir.
ISPANAK: Vücut direncini artırır. Hastalıklardan korur. Kemikleri güçlendirir. Diş çürümelerini engeller.
TAZE FASULYE: Haftada iki kez tüketilmelidir. Sindirime yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolü dengeler. Cilt ve göz sağlığı için yararlıdır. Yaşlanmayı geciktirir.
BEZELYE GÜZELİ!
Folik asit deposu bezelye, mide hastalıklarını önler. Cildi taze bir görünüme kavuşturur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini korur. Metabolizmayı hızlandırır. Gebelik dönemine sağlık katar. Kemikleri güçlendirir. Lifli olması nedeniyle tok tutmayı sağlar. Saçları kökten uca destekler.
DR. ZEYTİNYAĞI
Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi zeytinyağı, vücuda güç veriyor. İçerdiği E ve K vitaminleriyle kalp sağlığını destekliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
-Vücudu toksinlerden temizler.
-Günde bir kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp sağlığını korur.
-Kemikleri güçlendirir.
-Beyin sağlığını korur. Unutkanlık ve Alzheimer'a karşı korur.
-Metabolizmayı hızlandırır.
KOLESTEROLE ÇARE LEBLEBİ
Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler. Diyabeti engeller.
BÖBREKLERE ANTEP FISTIĞI
Antep fıstığı, kolesterolü düşürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kalbi güçlendirir. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Cildi besler.
TANSİYONA REZENE
Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir.