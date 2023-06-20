Karaciğer yağlanmasını önlemek için hayat kurtaracak öneriler!

Karaciğer yağlanması bulunan kişilerde kalp krizi 2-3 kat fazla, karaciğerde iltihap ve sertleşme olan hastaların yüzde 20-30'unda ise yıllar içinde siroz veya kanser geliştiği belirtiliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, hayat kurtaracak açıklamalar yapıyor.

Yaprak, "Karaciğer yağlanması ve aşırı kilo nedeniyle oluşan sorunlar dünyada her üç kişiden birini etkiliyor. Siroz gelişmiş bireyler en çok karaciğer nedenli sorunlardan hayatını kaybederken henüz siroz olmamış ama karaciğer yağlanması bulunan kişilerde en büyük ölüm nedeni, kalp ve damar hastalıkları ve karaciğer dışı organ kanserleridir." diyor.



Yağlanmayı yok etmek için tavsiyelerini sıralıyor: Vücut ağırlığının yüzde 10'unu içerecek şekilde kilo verin. Akdeniz tarzı beslenmeye ağırlık vermeniz lazım. Bol sebze yemek, doymuş yağ yerine zeytin yağını tercih etmek, şekerli içeceklerden, karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanız iyi olur.

DOĞAL ANTİBİYOTİK SOĞAN SARIMSAK!

Doğal bir antibiyotik olarak hayatımızda bulunan bazı gıdalar, aslında çevresel faktörlere karşı bağışıklığınızı güçlü tutmanızın da en iyi yollarından biri oluyor. İşte o besinler...

Sarımsak: Allisin adlı bir bileşik içerir. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkilere sahiptir. Sarımsağı doğal haliyle yemeklere ekleyebilir veya çiğ sarımsak suyu içebilirsiniz.

Zencefil: Gingerol adlı bileşiği içerir. Güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Soğan: Kükürt bileşikleri içerir. Soğanı yemeklerde veya salatalarda kullanarak tüketebilirsiniz.

Bal: Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Yara tedavisinde de kullanılır.

Lahana: Kanserle savaşır. Kilo verdirir.