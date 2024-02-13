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Uzmanı uyardı: Dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni var!

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni olabileceğini belirtti. İşte sizler için derlediğimiz 13 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
Uzmanı uyardı: Dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni var!

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni olabileceğini belirtti. Dildeki sararmanın bir 'belirti' olduğunu vurgulayan Nevçehan, şunları söyledi:

MOR: Dil üzerindeki mor noktalar; diyabet, cilt kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıklarının belirtisidir.



KIRMIZI: Demir ve B12 eksikliğinin belirtisidir.

BEYAZ: Mide ve bağırsaklarda oluşan gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi enfeksiyonların belirtisidir.

KAHVERENGİ: Kabızlık problemi, bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek, dil üzerinde kahverengi leke oluşumuna yol açmaktadır.

SARI: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu da yüksek kolesterolün habercisidir.

YEŞİL: Antibiyotiklerin, hormonların ve bazı diğer besin preparatlarının kullanımı dilde yeşil lekelerin oluşmasına neden olabilir.

SİYAH: Bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olduğunu işaret eder. Bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği aşırı toksik madde sebebiyle, bağırsaklar tahrip olmuş demektir.



ÇOCUĞUNUZU GÖRÜN!
Doğuştan gelen astigmat, genellikle ilkokul çağındaki çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanan astigmat, kişilerin hem uzağı hem de yakını görmelerinde önemli problemlere neden olabiliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya, astigmatizma olarak da adlandırılan astigmatın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi:

Astigmat gözdeki kornea ve lens tabakasındaki eğimden kaynaklanan bir sorundur. Bulanık ya da çarpık görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı gece görüşünde zorlanma ve gözleri kısma en önemli belirtisidir. Erken yaşta teşhis edilen astigmatta çocukların ve gençlerin gözlüğe adaptasyonu çok daha rahat olabilmektedir. Gözlük kullanmak, astigmat derecesini etkilemez.

ELEKTRONİK KISIRLIK
Son yıllarda kısırlık gittikçe artıyor. Kadın erkek demeden herkesi vuruyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen özellikle erkekleri bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor.

Şunları söylüyor: Erkeklerde kısırlığın sebepleri arasında pek çok faktör yer alırken; elektronik sigara da risk faktörleri arasında bulunuyor. e-sigara kullanımı hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkiliyor, hem de erkek kısırlığını artırıyor. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekiyor. Ayrıca elektronik sigaranın sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır.

SON DERECE RİSKLİ
Mevsimsel sıcaklıkların değişim gösterdiğini belirten Dr. Özkan Akyol, salgın hastalıklara dikkat çekti. Akyol, şunları söyledi: Şubat ayı olmasına rağmen sıcaklık öğlen vakti yükseliyor akşamları ise düşüyor. Meydana gelen ani sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle C vitamini tüketmeli. İnce giyinmemeli ve bol bol su içilmeli...

TURŞU GRİBİN SONU
Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan turşu, şifa saçıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını şöyle sıralıyor: Vücut direncini artırıyor. Nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor. Kabızlığı önlüyor. Kansere karşı koruyor. Kemik sağlığına destek oluyor. Kemik erimesini önlüyor. Anksiyete ve depresyona karşı iyi geliyor.

ENFEKSİYONA SOĞAN YETER
Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Soğan suyu, tansiyonu dengeler.

YER ELMASI KANSERİ KOVAR
Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

ACUR BEYNİ KORUR
İdrar yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler. Bağışıklığı destekler.

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