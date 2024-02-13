Uzmanı uyardı: Dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni var!

ELEKTRONİK KISIRLIK
Son yıllarda kısırlık gittikçe artıyor. Kadın erkek demeden herkesi vuruyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen özellikle erkekleri bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor.
Şunları söylüyor: Erkeklerde kısırlığın sebepleri arasında pek çok faktör yer alırken; elektronik sigara da risk faktörleri arasında bulunuyor. e-sigara kullanımı hem erkek cinsel sağlığını olumsuz etkiliyor, hem de erkek kısırlığını artırıyor. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekiyor. Ayrıca elektronik sigaranın sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır.
SON DERECE RİSKLİ
Mevsimsel sıcaklıkların değişim gösterdiğini belirten Dr. Özkan Akyol, salgın hastalıklara dikkat çekti. Akyol, şunları söyledi: Şubat ayı olmasına rağmen sıcaklık öğlen vakti yükseliyor akşamları ise düşüyor. Meydana gelen ani sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle C vitamini tüketmeli. İnce giyinmemeli ve bol bol su içilmeli...
TURŞU GRİBİN SONU
Lezzetli olmasının yanı sıra önemli bir sağlık kaynağı olan turşu, şifa saçıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, turşunun bazı faydalarını şöyle sıralıyor: Vücut direncini artırıyor. Nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıkları daha hafif atlatmamızda etkili olabiliyor. Kabızlığı önlüyor. Kansere karşı koruyor. Kemik sağlığına destek oluyor. Kemik erimesini önlüyor. Anksiyete ve depresyona karşı iyi geliyor.
ENFEKSİYONA SOĞAN YETER
Antibakteriyel etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Bakterileri öldürür. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Soğan suyu, tansiyonu dengeler.
YER ELMASI KANSERİ KOVAR
Antioksidan etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
ACUR BEYNİ KORUR
İdrar yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler. Bağışıklığı destekler.