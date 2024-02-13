Uzmanı uyardı: Dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni var!

Eczacı-Homeopat Ezgi Nevçehan, dildeki renk değişiminin birçok farklı nedeni olabileceğini belirtti. Dildeki sararmanın bir 'belirti' olduğunu vurgulayan Nevçehan, şunları söyledi:

KIRMIZI: Demir ve B12 eksikliğinin belirtisidir. BEYAZ: Mide ve bağırsaklarda oluşan gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi enfeksiyon ların belirtisidir. KAHVERENGİ: Kabızlık problemi, bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek, dil üzerinde kahverengi leke oluşumuna yol açmaktadır. SARI: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu da yüksek kolesterolün habercisidir. YEŞİL: Antibiyotiklerin, hormonların ve bazı diğer besin preparatlarının kullanımı dilde yeşil lekelerin oluşmasına neden olabilir. SİYAH: Bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olduğunu işaret eder. Bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği aşırı toksik madde sebebiyle, bağırsaklar tahrip olmuş demektir.





ÇOCUĞUNUZU GÖRÜN!

Doğuştan gelen astigmat, genellikle ilkokul çağındaki çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor. Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanan astigmat, kişilerin hem uzağı hem de yakını görmelerinde önemli problemlere neden olabiliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkaya, astigmatizma olarak da adlandırılan astigmatın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi:

Astigmat gözdeki kornea ve lens tabakasındaki eğimden kaynaklanan bir sorundur. Bulanık ya da çarpık görme, göz yorgunluğu, baş ağrısı gece görüşünde zorlanma ve gözleri kısma en önemli belirtisidir. Erken yaşta teşhis edilen astigmatta çocukların ve gençlerin gözlüğe adaptasyonu çok daha rahat olabilmektedir. Gözlük kullanmak, astigmat derecesini etkilemez.