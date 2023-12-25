Uzmanı uyardı: Çürük ve bakımsız dişler Alzheimer’e yol açıyor!

Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, senede en az iki ağız ve diş muayenesi yaptırmanın önemli olduğunu belirtiyor. Bu sayede çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edileceğini kaydediyor. Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, erken teşhis sayesinde bilişsel bozulmanın önlendiğini belirtiyor.





ENGİNAR TOKSİNLERİ ATAR

Vücudumuzun öncelikle karaciğer ve böbrekler tarafından gerçekleştirilen kendi doğal detoksifikasyon süreçleri bulunuyor. Bazı gıdaların da bu süreçleri desteklediğine ve genel sağlığı geliştirdiğine inanılıyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, vücuttaki toksinleri temizleyen besinleri sıralıyor:



ENGİNAR: Karaciğer fonksiyonlarını destekler. Toksinlerin sindirimine ve atılmasına yardımcı olur.



SU: İyi sıvı almak, toksinlerin sisteminizden atılması için çok önemlidir.



ZENCEFİL: Zencefil sindirime yardımcı olabilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.



CEVİZ YAĞ YAKAR

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, karındaki yağlanmayı önler. Kalp sağlığını korur. Tok tutarak zayıflatır.



CANIMSIN KEREVİZ

Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtır. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendirir. Mideyi ve bağırsakları korur.