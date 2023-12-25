Uzmanı uyardı: Çürük ve bakımsız dişler Alzheimer’e yol açıyor!

The Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan makaleye göre diş sağlığı iyi olmayan kişilerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüzde 21 artıyor!
The Journal of the American Geriatrics Society'de yayınlanan makaleye göre diş sağlığı iyi olmayan kişilerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüzde 21 artıyor!
Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, senede en az iki ağız ve diş muayenesi yaptırmanın önemli olduğunu belirtiyor. Bu sayede çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edileceğini kaydediyor. Araştırmayı değerlendiren Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, erken teşhis sayesinde bilişsel bozulmanın önlendiğini belirtiyor.
ENGİNAR TOKSİNLERİ ATAR
Vücudumuzun öncelikle karaciğer ve böbrekler tarafından gerçekleştirilen kendi doğal detoksifikasyon süreçleri bulunuyor. Bazı gıdaların da bu süreçleri desteklediğine ve genel sağlığı geliştirdiğine inanılıyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, vücuttaki toksinleri temizleyen besinleri sıralıyor:
ENGİNAR: Karaciğer fonksiyonlarını destekler. Toksinlerin sindirimine ve atılmasına yardımcı olur.
SU: İyi sıvı almak, toksinlerin sisteminizden atılması için çok önemlidir.
ZENCEFİL: Zencefil sindirime yardımcı olabilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.
CEVİZ YAĞ YAKAR
En sevilen kuruyemişlerden ceviz, karındaki yağlanmayı önler. Kalp sağlığını korur. Tok tutarak zayıflatır.
CANIMSIN KEREVİZ
Vitamin deposu kereviz, şifa dağıtır. Lifli etkisiyle sindirim sistemini güçlendirir. Mideyi ve bağırsakları korur.