Uzmanı uyardı: Çikolata kisti her 10 kadından birini tehdit ediyor!

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında endometriozis hastalığı yani çikolata kisti geliyor. Her 10 kadından birinde görülen bu hastalık genellikle regl döneminde artan ağrılarla belirti veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, önemli bilgiler veriyor.





ŞİDDETLİ AĞRI VARSA

Endometriozisin üreme çağında görülen iyi huylu bir hastalık olduğunu biliniyor. Rahim duvarında endometrium dokusu bulunuyor. Bu endometrium dokusunun rahim duvarından başka yerlerde olması durumu endometriozis hastalığını bize düşündürüyor. Bu durumda da o endometrik odaklardan her ay adet döneminde bir inflamasyon oluşuyor. Bu inflamasyona bağlı olarak hastaların yüzde 60-70'inde şiddetli ağrı oluyor. Hasta bize geldiğinde baktığımız tam idrar tahlilinde, ultrasonik muayenesinde bir sıkıntı olmuyor ancak özellikle adet dönemlerinde artan ağrıdan bahsediyor.