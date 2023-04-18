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    Uzmanı uyardı: Çikolata kisti her 10 kadından birini tehdit ediyor!

    Çikolata kisti, 10 kadından birini tehdit ediyor! Şiddetli ağrıya hatta kısırlığa yol açıyor. Kişiye özel uygulanan tedaviler, hastalığın neden olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.

    Mutluluğa ’kist’ ediyor

    Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında endometriozis hastalığı yani çikolata kisti geliyor. Her 10 kadından birinde görülen bu hastalık genellikle regl döneminde artan ağrılarla belirti veriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğçe Demir, önemli bilgiler veriyor.



    ŞİDDETLİ AĞRI VARSA
    Endometriozisin üreme çağında görülen iyi huylu bir hastalık olduğunu biliniyor. Rahim duvarında endometrium dokusu bulunuyor. Bu endometrium dokusunun rahim duvarından başka yerlerde olması durumu endometriozis hastalığını bize düşündürüyor. Bu durumda da o endometrik odaklardan her ay adet döneminde bir inflamasyon oluşuyor. Bu inflamasyona bağlı olarak hastaların yüzde 60-70'inde şiddetli ağrı oluyor. Hasta bize geldiğinde baktığımız tam idrar tahlilinde, ultrasonik muayenesinde bir sıkıntı olmuyor ancak özellikle adet dönemlerinde artan ağrıdan bahsediyor.



    ÇOK DA SİNSİDİR!
    Kimi zaman da sinsi ilerleyen bu hastalık, hiçbir şikayete neden olmuyor. Ameliyat ya da ultrasonografide görülüyor. Adet dönemlerinde görülen fonksiyonel kistlerin aksine bu çikolata kistlerinin gerileyip kaybolmuyor.



    TEKRARLAYABİLİR
    Östrojen seviyesi, kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla bu hastalığın tedavisi de kişiye özel uygulanıyor. Östrojen bağımlı bir hastalık olduğundan her hastanın tedaviye farklı cevabı oluyor. Tedavide ağrı kesiciler, anerjik tedavi ile bazen yanıt alınırken bazen komplike vakalarda uzun soluklu tedaviler gündeme gelebiliyor. Cerrahiden sonra hastalıkların yüzde 40'ında tekrar nüksetme ihtimali bulunuyor. Dr. Demir, "Mutlaka jinekolojik muayene ile birlikte endometriozis farkındalığıyla bizlere muayene için başvurulmasını istiyoruz" uyarısında bulunuyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Çikolata kisti her 10 kadından birini tehdit ediyor!
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