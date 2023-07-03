Uzmanı uyardı: Burun kanaması genellikle sıcak havalarda artış gösteriyor!

Sıcak havalarda burun kanaması sıkça görülen sorunların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli geçeceğini belirtiyor.
Sağun, "Yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur. Burun kanamalarında alarma geçip hemen bir hekime başvurmak gerekir. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar. Çok sıcak ve kuru havalarda bu mukus bariyerinin kurumasına bağlı olarak kılcal damarlar da zedelenme ve kanama olabilir" diyor.
BAŞI ARKAYA YASLAMAYIN
Sağun, şöyle devam ediyor: Burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilgi çok yanlıştır. Bu pozisyon boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırır. Burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir. Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Ardından ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 'ü durdurulabilir.
ANNELER DİKKAT!
Dünyaya bir bebek getirmek mutluluk verici bir olay olsa da özellikle annenin yaşamını zorlaştıran ve stres oluşturan bir yönü de oluyor. Bu nedenle birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzün ve kaygı hissediyor ve ruh halinde önemli değişiklikler oluşturabiliyor.
2 YIL SÜREBİLİR
Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, normal durumlarda yedi veya on gün içinde kendiliğinden düzelmesi beklenen bu belirtilerin devam etmesi halinde lohusa depresyonuna işaret edebileceğini söylüyor. Evre, "Lohusa depresyonu bir veya iki yıla kadar da sürebilir. Bu depresyonun birden çok nedeni vardır. Gebelik döneminde yükselen östrojen ve progesteron yani adet döngüsü ve hamileliği koruyan cinsiyet hormonu düzeylerinin doğumla birlikte ani düşmesi veya geç başlangıçlı doğum sonrası depresyonda tiroit bozuklukları rol oynayabilir. B9 vitamini de depresyonda etkili olabilir" diyor.