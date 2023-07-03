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    Uzmanı uyardı: Burun kanaması genellikle sıcak havalarda artış gösteriyor!

    Sıcak hava sebebiyle burun kanamalarında artış görülüyor. Saat 12.00 ile 16.00 arasında güneşli yerlere çıkılmaması öneriliyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Burnumuzun önündeki tehlike

    Sıcak havalarda burun kanaması sıkça görülen sorunların başında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, burun kanamalarının yüzde 90'ının hafif seyirli geçeceğini belirtiyor.

    Sağun, "Yaklaşık yüzde 10'unda ise burun kanaması hipertansiyon veya kalp damar hastalıkları gibi ciddi bir durumun habercisi olabilir. Bu tür durumlarda sıcak ve kuru hava sadece kanamayı tetikleyen bir faktör olur. Burun kanamalarında alarma geçip hemen bir hekime başvurmak gerekir. Burun mukozası çok yoğun bir damar ağı tarafından beslendiği ve dış ortamla teması yoğun olan bir bölge olduğu için sık kanar. Çok sıcak ve kuru havalarda bu mukus bariyerinin kurumasına bağlı olarak kılcal damarlar da zedelenme ve kanama olabilir" diyor.

    BAŞI ARKAYA YASLAMAYIN
    Sağun, şöyle devam ediyor: Burun kanamalarında başı arkaya doğru yaslamak gerektiği yönündeki bilgi çok yanlıştır. Bu pozisyon boğaza doğru akan kanla boğulma ve öğürme riskini artırır. Burun kanamasında başı öne doğru eğmek gerekir. Burun kanamalarında öncelikle burnun içerisi temizlenir. Ardından ilaç emdirilmiş pamuk şeritler burun içerisine yerleştirilir ve hastanın başı öne doğru eğdirilerek burun kanadından baskı uygulanır. Bu uygulamayla burun kanamalarının 2/3 'ü durdurulabilir.

    ANNELER DİKKAT!
    Dünyaya bir bebek getirmek mutluluk verici bir olay olsa da özellikle annenin yaşamını zorlaştıran ve stres oluşturan bir yönü de oluyor. Bu nedenle birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzün ve kaygı hissediyor ve ruh halinde önemli değişiklikler oluşturabiliyor.

    2 YIL SÜREBİLİR
    Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, normal durumlarda yedi veya on gün içinde kendiliğinden düzelmesi beklenen bu belirtilerin devam etmesi halinde lohusa depresyonuna işaret edebileceğini söylüyor. Evre, "Lohusa depresyonu bir veya iki yıla kadar da sürebilir. Bu depresyonun birden çok nedeni vardır. Gebelik döneminde yükselen östrojen ve progesteron yani adet döngüsü ve hamileliği koruyan cinsiyet hormonu düzeylerinin doğumla birlikte ani düşmesi veya geç başlangıçlı doğum sonrası depresyonda tiroit bozuklukları rol oynayabilir. B9 vitamini de depresyonda etkili olabilir" diyor.



        PORSİYON DENGESİ ŞART!
        Beslenme alışkanlıkları, sıcaklıklara göre değişiyor. Yapılan yanlışlar, yaşamı tehdit ediyor. Diyetisyen Müge Kinas, artan sıcaklarla birlikte su tüketimine daha fazla ağırlık vermek gerektiğini söylüyor. "Hafif yiyeceklere, sebze ve meyvelere yönelerek, aşırı yağlı yemeklerden uzak durmalıyız" diyor. Günlük alınması gereken meyve ve sebze porsiyonunun toplamda 5 olduğunu aktaran Kinaş, "İki porsiyon sebze, üç porsiyon meyve ya da üç porsiyon sebze, iki porsiyon meyve olacak şekilde besin tüketmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanıyor.

        NEKTARİN KİLOLARI BİTİRİN
        Şeftaliye göre daha sert ve tüysüz yapıya sahip bir meyve olan nektarin, lif açısından zengin olduğu için diyet ara öğünlerinde tüketildiğinde uzun süre tok tutuyor. Kilo vermek isteyenlerin yardımına koşuyor. Folik asit, magnezyum ve potasyum mineralleri ile hamile ve emziren anneler için oldukça besleyici etki gösteriyor. Kolon kanserini tedavi etmeye yardımcı oluyor. Vücutta oluşan tümör gibi maddelerin büyümesini önemli ölçüde engelliyor. Hücre yenilenmesini kolaylaştırıyor.

        MİGRENE PAPATYA ÇAYI
        Sakinleştirici etkisiyle bilinen papatya çayı, grip ve soğuk algınlığıyla mücadele eder. Kan şekerini dengeler. Öksürüğü giderir. Migren ağrısını dindirir.

        KANSERE HAVUÇ
        A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.

        ÇÜRÜKLERE KARABİBER
        Mucizevi baharat karabiber, sindirimi destekler. Hazımsızlığı ve gazı engeller. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Diş çürüklerine karşı korur.

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        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Burun kanaması genellikle sıcak havalarda artış gösteriyor!
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