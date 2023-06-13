Uzmanı uyardı: Bitmeyen halsizliğin altında 9 önemli neden yatıyor!

Halsizlik, toplumun hemen her kesiminde görülüyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin 9 önemli nedeni olduğunu belirtiyor. Bu nedenleri şöyle sıralıyor:
1.ANEMİ: Vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi durumudur. Anemi, enerji eksikliği, halsizlik ve kırgınlık hissiyle ilişkilendirilebilir.
2.VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ: Demir, B12 vitamini, D vitamini, magnezyum, Potasyum, folik asit, çinko ve selenyum eksikliği kişide halsizlik, yorgunluk, kırgınlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.
3-TİROİD PROBLEMLERİ: Hipotiroidizm (tiroid bezinin yetersiz çalışması) veya hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif olması) gibi tiroid problemleri, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığa yol açabilir.
4. DİYABET: Vücudun kan şekeri düzeylerini düzenleyemediği bir durumdur. Diyabetin kötü kontrolü, halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır.
5. ENFEKSİYONLAR: Kronik enfeksiyonlar veya tekrarlayan enfeksiyonlar, vücudun savunma mekanizmalarını zorlayarak halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir.
6. KÖTÜ BESLENME: Dengesiz veya yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besinleri alamamasına neden olabilir. Bu da halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir.
7. KRONİK İLTİHABİ HASTALIKLAR: Romatoid artrit, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar, halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Vücut sürekli bir iltihap tepkisiyle uğraştığında, enerji seviyeleri düşebilir.
8.UYKU BOZUKLUKLARI, DEPRESYON VE ANKSİYETE: Uyku apnesi, uyku eksikliği, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık gibi fiziksel belirtilere neden olabilir.
9. İLAÇ YAN ETKİLERİ: Bazı ilaçlar, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler, anksiyolitikler ve bazı kan basıncı ilaçları gibi bazı ilaçlar, enerji düzeylerini etkileyebilir.
İŞTE SÜPER BESİNLER
Yorgunluğa karşı beslenme de büyük önem taşıyor. Şu besinler halsizliğe iyi geliyor: Yulaf ezmesi, ıspanak, yoğurt, balık, kuru baklagil, kabak çekirdeği, badem ve muz...