Uzmanı uyardı: Bitmeyen halsizliğin altında 9 önemli neden yatıyor!





5. ENFEKSİYONLAR: Kronik enfeksiyonlar veya tekrarlayan enfeksiyonlar, vücudun savunma mekanizmalarını zorlayarak halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir.



6. KÖTÜ BESLENME: Dengesiz veya yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besinleri alamamasına neden olabilir. Bu da halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir.



7. KRONİK İLTİHABİ HASTALIKLAR: Romatoid artrit, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar, halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Vücut sürekli bir iltihap tepkisiyle uğraştığında, enerji seviyeleri düşebilir.



8.UYKU BOZUKLUKLARI, DEPRESYON VE ANKSİYETE: Uyku apnesi, uyku eksikliği, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık gibi fiziksel belirtilere neden olabilir.



9. İLAÇ YAN ETKİLERİ: Bazı ilaçlar, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler, anksiyolitikler ve bazı kan basıncı ilaçları gibi bazı ilaçlar, enerji düzeylerini etkileyebilir.



İŞTE SÜPER BESİNLER

Yorgunluğa karşı beslenme de büyük önem taşıyor. Şu besinler halsizliğe iyi geliyor: Yulaf ezmesi, ıspanak, yoğurt, balık, kuru baklagil, kabak çekirdeği, badem ve muz...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN