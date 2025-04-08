Uzmanı uyardı! Ailede varsa şüphelenin: Erken teşhis çok önemli

Halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi hastalığı, dünya üzerinde yaklaşık olarak 65 milyon insanda görülüyor. Dr. Emir Ruşen, epilepsinin ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığının arttığını belirtiyor. Şunları söylüyor:



AİLE GÖZLEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Anne ve babanın gözlemleri, teşhis için önemli rol oynuyor. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar-irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlenmesi durumunda ailelerin bir nöroloji hekimine başvurmaları hayati önem taşır.



GENETİĞİ GÖZARDI ETMEYİN

Epilepsi nöbetlerini tetikleyen pek çok farklı etken olabilir. Doğum travmaları, kafa travmaları, zor doğum öyküsü, beyin damarlarında görülen anormallikler, yüksek ateşli hastalıklar, kan şekerinin aşırı düşmesi, kafa içi tümörleri ve beyin iltihapları olan kişiler nöbet geçirmeye yatkınlık gösterir. Ayrıca genetik faktörleri de göz ardı etmemek gerekir.



DÜZENLİ TAKİP VE İLAÇ

Hastalık çocuk veya erişkin nörologları tarafından takip edilir. Hastaya tanı koymak için EEG, MR, bilgisayarlı tomografi ve PET gibi tetkikler istenebilir. Epilepsi hastalığının tedavisi mümkün olup, ilaç tedavisiyle nöbetlerin önüne geçilebilmektedir. İlaç kullanımı aksatılmamalı. Spor yapın. Sağlıklı beslenin. Alkol ve sigaradan uzak durun. Dünya Sağlık Örgütü, epilepsi hastalarına özel bir engeli olmaması durumunda aşı olmayı öneriyor.

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